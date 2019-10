Alicante y Elche sellan un nuevo intento de colaboración conjunta para reivindicar infraestructuras

Alicante y Elche han firmado este miércoles el enésimo intento de tender puentes entre dos ciudades que pese a su cercanía -les distancia 20 kilómetros- llevan décadas dándose la espalda. En las últimas tres décadas, ambos municipios han tratado de limar la clásica rivalidad entre poblaciones vecinas con toda una serie de proyectos que el tiempo ha certificado como fallidos, con eje estratégicos guardados en el cajón y áreas metropolitanas de las que nadie quería oír hablar.

Sin embargo, los máximos representantes de ambos municipios han vuelto a sentarse en la mesa en el marco de la jornada “La región funcional Elche-Alicante, nudo de desarrollo del Sureste Mediterráneo”, celebrada en la sede de la Cámara de Comercio del Parque Empresarial de Torrellano, organizada por la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) que preside Juan José Sellés.

El acto, presentado por el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha estado centrado en un debate-diálogo entre los alcaldes de las dos ciudades, el ilicitano Carlos González, del PSOE y el alicantino Luis Barcala, del Partido Popular. De las intervenciones se han llegado a varios anuncios lanzados por ambos mandatarios con el mismo fin: encontrar puntos de unión y de acuerdo que fortalezcan a las dos ciudades y, por ende, al conjunto de la provincia.

Así, Barcala ha propuesto la creación de una comisión mixta específica, donde con intervención de las dos universidades y las organizaciones empresariales, ambos ayuntamientos hablen de todas las cuestiones en común que tienen, tanto las urbanísticas y territoriales como las de infraestructuras.

“No podemos hablar de la conexión por ferrocarril entre Alicante y el aeropuerto, sin hablar de la conexión por ferrocarril entre el aeropuerto y Elche, por tanto, es una infraestructura común” ha puesto como ejemplo el alcalde de Alicante.

“La terminación de la Vía Parque de Alicante y su conexión con la Vía Parque Alicante-Elche es otra infraestructura común. La eliminación de las vías del frente litoral en San Gabriel para permitir la variante de conexión con el aeropuerto, si viene el alcalde de Elche, tendremos más fuerza. Al final, hay que asumir que juntos frente a la Generalitat, frente a la administración del Estado somos infinitamente más fuertes que por separado” ha explicado Luis Barcala.

Asimismo, el alcalde de Alicante ha señalado que “a día de hoy con unos presupuestos en los que sistemáticamente la Generalitat está castigando a la provincia en general, pero a los dos municipios en particular, pues tendremos que ir juntos y reivindicarlos en Valencia. Y de la misma forma, si tenemos unos presupuestos del gobierno central alguna vez, para que recojan las inversiones que necesitamos”.

Por su parte, el regidor ilicitano Carlos González ha planteado la constitución de un foro de alcaldes para abordar estas cuestiones. Otros de los temas puestos sobre la mesa por parte del alcalde ilicitano ha sido la necesidad de equilibrar la relación de ambos municipios en cuanto a inversiones y “acabar con la prima de capitalidad que históricamente ha beneficiado a Alicante”, impulsar el AVE regional o eliminar los peajes de la AP7 y de la Segunda Circunvalación de Alicante.

Reflexiones

“Lo que estoy pidiendo es que superemos complejos, reticencias, suspicacias, para sumar, fijarnos en qué queremos conseguir e irnos juntos. Qué problema hay en si el alcalde de Elche me pide ‘ayúdame a conseguir esta infraestructura para Elche’ si a la recíproca él me ayuda a conseguir cosas para Alicante, pues no hay ningún problema” ha reconocido Luis Barcala.

“Creo que es importante que nos sentemos a reflexionar sobre las relaciones entre la segunda y tercera ciudad de la Comunidad Valenciana y dos de las 20 primeras ciudades del Estado español en población. A partir de ahí creo que las relaciones entre Elche y Alicante tienen que estar presididas por el diálogo, la autonomía de cada uno de los municipios, la competencia y la cooperación. Tenemos que ser capaces de identificar espacios de cooperación, objetivos para trabajar juntos y sumar esfuerzos, además de competir en elementos como la atracción de inversión y talento o servicios públicos para nuestros municipios con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar y la prosperidad”, ha señalado el alcalde ilicitano.

La jornada ha contado con la asistencia de más de un centenar de personas, entre las que estaban los presidentes de la Cámara de Comercio, Juan Bautista Riera; del Círculo Empresarial de Elche y Comarca (CEDELCO), Joaquín Pérez; de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA), Francisco Gómez; y de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Perfecto Palacio, además de los rectores de las universidades Miguel Hernández de Elche y de Alicante, Juan José Ruiz y Manuel Palomar, respectivamente, y responsables de distintas entidades económicas y sociales de la provincia. Esta jornada también ha contado con una mesa de expertos de diferentes ámbitos para analizar estas cuestiones. Los organizadores tienen previsto elaborar un documento de trabajo con las conclusiones que pueda servir para ayudar a los responsables de las distintas administraciones a tomar decisiones.