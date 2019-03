Archivada la querella contra el líder de Podemos Elche y tres activistas de la PAH por agresiones a la policía durante un desahucio

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número uno de Elche ha sobreseído la causa penal abierta contra el líder de Podemos Elche José Vicente Bustamante y los tres activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) por su participación en el intento de frenar el desalojado que, entre fuertes cargas policiales, se produjo el pasado 15 de mayo en una vivienda del barrio ilicitano de Carrús.

Los cuatro investigados –uno de ellos era uno de los inquilinos del piso desahuciado- declararon más tarde, en julio, ser inocentes tras imputárseles presuntos delitos de lesiones a los agentes y resistencia a la autoridad. Ahora la Justicia archiva la causa al fallar que “no resultan debidamente acreditados los hechos”, según refleja el auto con fecha de este miércoles, al quedar “identificados como componentes de la masa congregada, en forma de concentración no comunicada”, añade, ya que “las lesiones sufridas por los agentes no determina la autoría de las mismas”.

El candidato de Podemos a las elecciones locales de mayo ha recordado que como en otras ocasiones, en su participación para evitar desahucios usaron sus cuerpos como “resistencia pacífica”. Pero en esta ocasión, “ante una familia vulnerable que no tenía donde ir”, en alusión a la expulsión de sus viviendas de una familia con tres menores de 11, 8 y 3 años, “enviaron a varias lecheras y una gran cantidad de antidisturbios que sin mediar y de forma violenta comenzaron a cargar y a sacar a las personas que pretendíamos que no se cometiera tal abuso; golpes, patadas, tirones, insultos y demás brutalidad innecesaria que provocaba terror y rabia a la vez”, relata en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Denuncia de la policía

Fruto de las cargas policiales, la PAH denunció que diez activistas habían resultado heridas, entre las que se encontraba el propio Bustamente. Por ello, decidieron llevar ante la Justicia a seis agentes, los cuales también han quedado absueltos en el auto de sobreseimiento que firma la jueza Inmaculada Gabarrón.

La magistrada no ha percibido hechos delictivos en la actuación de los antidisturbios de la Policía Nacional debido a que los denunciantes, en este caso los miembros de la organización antidesahucios, no pudieron identificar a los agentes porque “no llevaban el número de placa” o portaban en ese momento casco, “por lo que no queda acreditada la autoría de tales lesiones”. La resolución del archivo de la causa no es firme y contra ella cabe recurso.