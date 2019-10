El Congreso aprueba las ayudas a los afectados por la DANA con críticas al Gobierno por “insuficientes”

El esperado Decreto-Ley del Gobierno de ayudas a los afectados por la DANA (depresión atmosférica aislada en niveles altos) ha sido aprobado por unanimidad este martes por la Diputación Permanente del Congreso entre críticas de la oposición.

“El 93% de los agricultores de la Vega Baja al tener vinculada esta ayuda a tener un seguro agrario se van a quedar fuera”, ha afirmado en su intervención el diputado de Compromís Joan Baldoví. Se trata de una denuncia que ya había lanzado este lunes el presidente de la Diputación de Alicante, el popular Carlos Mazón, tras una reunión mantenida con la consellera de Agricultura del gobierno valenciano, Mireia Mollà, quien como Baldoví este martes, había pedido al gobierno de Sánchez que rectificara para incluir a todos los agricultores.

Baldoví ha recordado que “este año ha habido un incremento del precio del seguro agrario y muchos de estos agricultores han quedado excluidos”, además de sacar a relucir la escasa “rentabilidad agraria que tienen muchos agricultores”, para a continuación hacer hincapié en que “también” se van quedar fuera de las ayudas “agricultores que no padecieron estas lluvias y que sufrieron daños por la rotura de una infraestructura que es del Estado”, en alusión a la mota del río Segura que causó estragos sobre todo en Almoradí y pueblos de alrededores.

Por su parte, el gobierno socialista ha respondido que el Decreto-ley aprobado por el Gobierno y que ha respaldado la Diputación Permanente del Congreso “recoge medidas horizontales que, dada la gravedad de los daños causados, son un balón de oxígeno para aquellos que no tengan contratado una línea de seguro agrario”, ha afirmado el delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio.

En concreto, según el delegado, se van a conceder indemnizaciones a “aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que no tengan contratada la póliza del seguro cuando hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción, siempre y cuando se hubiera contratado el seguro para la campaña anterior y en esta campaña no se hubiera contratado aún, porque todavía les quedaba plazo para formalizar la póliza, o porque no se había abierto el período de suscripción”.

Además, ha señalado que los titulares de explotaciones agrícolas con pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados “podrán recibir ayudas para paliar daños que no sean asegurables; en total, las actuaciones y ayudas del Ministerio de Agricultura superarán los 13 millones de euros”, mientras que paralelamente, las explotaciones agrícolas afectadas por la DANA en la Vega Baja podrán beneficiarse de las ayudas, beneficios fiscales, reducción de cuotas de la Seguridad Social recogidos también en el Decreto-Ley del Gobierno.

Por último, Fulgencio ha subrayado que “la mayor parte de la compensación de los daños por las pérdidas sufridas en las producciones agrícolas y ganaderas procederá de las indemnizaciones de los seguros agrarios”. Según ha recordado el delegado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya avanzó que el sistema de seguro agrario indemnizará a los asegurados que han sufrido daños con una cifra estimada en un primer momento de 84 millones de euros para una superficie que puede alcanzar las 50.000 hectáreas. “La provincia de Alicante es la que acumula el mayor volumen de indemnizaciones, con casi 36 millones de euros, seguida de Murcia con más de 34 millones”, ha dicho el delegado.