Dani Simón: “EU no es una organización personalista, los proyectos están por encima de las personas”

Esquerra Unida se ha decantado de manera clara esta semana por Dani Simón para encabezar la candidatura en Alicante, lugar donde el tripartito del que formó parte dejó mal sabor de boca. Sobre el enfrentamiento con el actual portavoz del grupo municipal, Miguel Ángel Pavón, o las alianzas con Podemos preguntamos al exconcejal de Cultura.

¿Cree que ha logrado el apoyo suficiente para unir a un partido dividido?

La militancia y simpatizantes del partido han apostado por un cambio de perfil. Creo que han valorado de nosotros que cuando hemos estado en el Gobierno hemos conseguido transformar la sociedad con nuestra gestión en los ámbitos que teníamos competencias como Cultura, Protección animal y Medio ambiente. Creo que también han valorado nuestro perfil de ser personas negociadoras capaces de llegar a acuerdos en un contexto de Ayuntamientos plurales en los que nadie va a gobernar en solitario. Y para los que nos apasiona la política, creemos en el pacto como instrumento básico para la acción política y ciudadana. Nos obliga a los partidos a buscar las cosas que nos unen, no las que nos separan. Y para mí es un contexto cómodo.

Podría entenderse que desde el sector de Pavón insisten en que éste atesora una trayectoria reconocida, de referencia. ¿Temen que les pase factura en las municipales?

Realmente no. Izquierda Unida nunca ha sido una organización personalista. Aquí los proyectos están por encima de las personas. Hay que reconocer la trayectoria de Miguel Ángel y es verdad que es una persona conocida en la ciudad, con sus detractores y con la gente que está muy a favor de él y creo que yo también.

Con este resultado, ¿está legitimado para ser el portavoz del grupo municipal?

Es una pregunta que todavía no está encima de la mesa. Me vais a permitir que no vaya más allá porque como es una cosa que todavía no he hablado con Miguel Ángel ni entre nosotros, no quiero hablar de esto en los medios. Es muy lógico que me preguntéis y lo entiendo porque puede haber una lógica y un sentido común que diga que si yo soy un candidato a promocionar ahora, pues a lo mejor debo de tener más visibilidad, pero todavía no lo hemos discutido.

Lo que sí está sobre la mesa es la disputa con Podemos por ver quién será el número uno de la lista.

Más que una disputa yo lo veo como un dilema que Podemos e Izquierda Unida estamos obligados a resolver. Obligados por nuestras direcciones que han firmado un acuerdo de confluencia y también creo que por nuestro electorado que reclama que vayamos juntos. Yo soy un firme defensor de la confluencia. Creo que quien ha votado en esta lista también sabía que somos personas que estamos por la confluencia y sí, Izquierda Unida quiere ir en igualdad de condiciones a negociar con una fuerza hermana. Me parece muy lógico que ellos pongan en valor a su candidato, Xavi [Xavier López], y piensen que sería la mejor persona para encabezar. Y también es muy normal que nosotros también pensemos que la persona que han votado las bases de Izquierda Unida es la mejor opción. Hay argumentos a favor y en contra de los dos candidatos. Los dos yo creo que tenemos nuestras ventajas e inconvenientes. Pero de esto se trata, de resolver este dilema y creo que hay muchos mecanismos para que se puedan proponer acuerdos que sean ratificables por las dos organizaciones.

Sin embargo, la fórmula IU más Podemos parece que no termina de convencer al electorado tras los comicios nacionales y ahora con las elecciones andaluzas.

Bueno, por un lado, el tablero de juego se ha ampliado con más actores políticos y eso dispersa el voto. Y luego está también que Podemos es posiblemente el partido más vilipendiado a nivel mediático y de redes sociales de España. Sus miembros han tenido una sobreexposición brutal y con un seguimiento muy negativo, casi de campaña dirigida de desgaste de Podemos que le ha afectado a su marca. Aun así yo sigo creyendo que somos más fuertes juntos que por separado, que o nos mantenemos unidos o caemos por separado.

Las izquierdas de Alicante han salido tocadas del tripartito fallido. ¿Cómo volver a recobrar la confianza del electorado?

Propuestas, propuestas, propuestas. El riesgo de esta campaña es que los temas nacionales eclipsen las urgencias locales. En Alicante tenemos mucha necesidad de corregir déficits de desigualdad, de hacer que los servicios públicos funcionen… Me parecería raro y no me sentiría cómodo y creo que además sería malo para la ciudad, que se hablara más de Cataluña que qué hacemos con la contrata de basuras o con la contrata de limpieza que caducan en esta legislatura y tenemos que elegir qué modelo de gestión de servicio público queremos. Nosotros, por cierto, votaremos por la municipalización de ellos, y explicaremos por qué. Y también quiero decir que con todas sus luces y sombras, yo nunca considero un fracaso completo algo de lo que puedes aprender. Y del tripartito hemos aprendido mucho, para lo bueno y para lo malo. Empezando con que se tiene que poner al frente de un pacto así a personas dispuestas a entenderse entre ellas, que entiendan, que asuman que las culturas políticas de Compromís, de PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida, no siempre son las mismas, aunque estemos de acuerdo en aspectos programáticos básicos. Hay formas de funcionar distintas que hay que saber conciliar con empatía, con un liderazgo compartido… Yo a esto lo llamo el nuevo paradigma; el viejo paradigma es un liderazgo más masculino en ese sentido, más de me tienes que hacer caso. Y el liderazgo que nos ha enseñado el movimiento feminista es más transversal, es compartido y empático.

Sobre la polémica por la subvención de los ediles de Compromís, Natxo Bellido y María José Espuch a Escola Valenciana, entidad donde trabaja la pareja de esta última, qué opina.

Yo no lo llamaría subvención a su pareja. Desde luego, Escola Valenciana tiene una trayectoria más allá del parentesco que tenga su trabajador de Alicante con una concejala. Pienso que Compromís debe seguir dando explicaciones y a ellas esperaremos.

¿Con esas explicaciones entienden que es suficiente?

No, una vez oída esas explicaciones completas tomaremos decisiones. Sí que es verdad que siempre que ha habido algún caso similar en el tripartito pues ha habido movimientos, ha habido cargos que se han dejado pero, en cualquier caso, soy poco amigo de personalizar tanto la situación.