Estalla un escándalo de espionaje urbanístico en el Ayuntamiento de Alicante

Miguel Ángel Pavón (Guanyar Alacant) presenta una denuncia ante la Policía Nacional tras conocerse la localización de un micrófono en su antiguo despacho

El exconcejal de Urbanismo no descarta que todo sea un "montaje" y pedirá la comparecencia del alcalde mientras que la vicealcaldesa asegura que no denunciaron hace dos meses “para no perjudicar la imagen de la ciudad”