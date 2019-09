Europa concluye que los depósitos de combustible del puerto de Alicante serían incompatibles con la lucha contra el cambio climático

La Unión Europea no considera el almacenamiento de hidrocarburos como una inversión sostenible, compatible con la política de lucha contra el cambio climático. Esa es la conclusión a la que ha llegado el Informe de Taxonomía de Finanzas Sostenibles de la UE desvelado por Ecologistes en Acció del País Valencià este martes y que vuelve a poner en entredicho el polémico proyecto impulsado por la sociedad Terminales Marítimas del Sureste (TMS) para instalar depósitos de combustible en el Puerto de Alicante.

En este sentido, el documento excluye explícitamente el almacenamiento de hidrocarburos como inversiones sostenibles a realizar porque “puede perjudicar uno de los objetivos medioambientales clave, que es garantizar la transición energética hacia una economía descarbonizada y de cero emisiones de gases de efecto invernadero”, recuerda el colectivo.

En ese documento, con fecha de junio de este año, se incluye una lista de actividades económicas consideradas sostenibles, es decir aquellas que pueden hacer una contribución sustancial a la mitigación o adaptación al cambio climático y que no ponen en cuestión otros objetivos ambientales y que, en definitiva, son compatibles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como con los objetivos climáticos de la UE conforme al Acuerdo de París de 2015.

Ecologistas también recuerda que la taxonomía de la UE es una parte clave de las Propuestas legislativas de la Comisión de la UE sobre finanzas sostenibles, y se convertirá en la base para el desarrollo de nuevos marcos regulatorios para el sector financiero.

TMS acordó con la empresa XC Business 90 SL construir seis depósitos de carburantes en una parcela de 14.500 m2 en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante, con una capacidad de 110.000 m3 y una inversión de 6 millones de euros. Al mismo tiempo, el malestar creció entre vecinos, asociaciones ecologistas y partidos políticos que consideran peligroso para las viviendas próximas -hay un colegio a menos de un kilómetro- y nocivo para el medio ambiente.

Así con todo, el proyecto recibió el visto bueno de la Autoridad Portuaria de Alicante el pasado 25 de julio de 2019 aferrándose a un informe de la Abogacía del Estado que aseguraba que la petición de TMS se ajustaba a derecho ya que la actividad que desarrollaría no sería peligrosa si se establecen las medidas de seguridad que ya existen con las gasolineras.

Recursos

Esta decisión ha sido recurrida por colectivos y entidades de Alicante hace unos días, entre las que se encuentran las asociaciones de vecinos Gran Vía Sur Puerto, San Gabriel, La Voz de La Florida, Controversia, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), el Área de Medio Ambiente y Territorio de Esquerra Unida en l'Alacantí o Democràcia en Verd y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana CAVE-COVA, entre otras.

En una línea similar a los dos recursos de alzada ante el Ministerio de Fomento y Puerto del Estado presentadas por Ecologistes en Acció a principios de este mes, los recurrentes denunciaron “la opacidad del acuerdo, que ni siquiera ha sido publicado en su integridad, incumpliéndose la Ley del Procedimiento Administrativo Común”. El grupo ecologista ha venido manteniendo que la resolución de la Autoridad Portuaria de julio es “nula de pleno derecho y carece de validez” al no contar con los representantes municipales del alcalde Luís Barcala (del Partido Popular) y del portavoz de Compromís Natxo Bellido, ambos consejeros, al tener que acudir ese mismo día al pleno del Ayuntamiento.

En dicho pleno, el consistorio de Alicante, órgano que debe tramitar la solicitud de licencia ambiental y urbanística, además del Consell, acordó rechazar el proyecto. El primer edil reiteró su rechazo a la ubicación de nuevos depósitos de combustible en la zona portuaria y anunció que dará traslado al departamento jurídico del Ayuntamiento de Alicante de la resolución de las alegaciones para estudiar en primer término la posibilidad de continuar con la vía judicial para no permitir la instalación de los depósitos de combustible proyectados en el puerto.

Paralelamente, Barcala expresó su intención de abrir una vía de negociación con la concesionaria de los terrenos para permitir en los mismos otro tipo de actividad que se ajuste más al desarrollo que tanto el Ayuntamiento de Alicante como la Generalitat y el propio Puerto plantean para esa zona “que no es precisamente permitir instalaciones industriales de este tipo, sino más bien favorecer actividades en la línea de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa dentro de lo que hemos denominado Alicante Futura y de las que también ha planteado el Consell con su distrito digital”.

El grupo socialista de Alicante también ha venido mostrando su rechazo. “Nosotros nos mantenemos en la misma postura en la que nos hemos mantenido siempre, desde el año 1995, siendo alcalde Ángel Luna. Vamos a estar del lado de los vecinos siempre. No queremos esas instalaciones en la zona portuaria, a 700 metros del colegio de Benalúa”, dijo entonces su portavoz Frances Sanguino quien recordó que el president de la Generalitat Ximo Puig ya afirmó el año pasado que “si Alicante no quiere depósitos en el Puerto, no los tendrá”.