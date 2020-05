El Gobierno niega valencianofobia de los policías que denunciaron a un ilicitano por hablarles en valenciano pese a que estos reconocieron los hechos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha negado que los dos agentes de la Policía Nacional de Elche que denunciaron a un vecino de Elche, Jafet Pinedo, por hablarles en valenciano tras darle el alto cuando iba en su bicicleta el pasado 20 de junio de 2019.

“Ni en esta ni en ninguna otra actuación, los funcionarios de la Comisaría Local de Elche menosprecian a ningún ciudadano por el uso de idioma alguno”, ha respondido el Ejecutivo por escrito a preguntas del senador de Compromís, Carles Mulet. “La actuación de los funcionarios policiales fue en todo momento escrupulosa con el cumplimiento de la legislación vigente”, ha esgrimido el Gobierno.

Gobierno 🇪🇸 govern considera l'actuació policial amb Jafet Pinedo d'Elx, després de judici per "excés" i sentència per valencianofòbia, com a "actuación escrupulosa con el cumplimiento de la legislación vigente". pic.twitter.com/hwz80QFjVh — Carles Mulet Garcia (@carlesmulet) May 13, 2020

Esta defensa, que ha desvelado el propio Mulet, con fecha de entrada del pasado 11 de mayo, contrasta con la que protagonizaron los dos agentes en sede judicial el pasado 18 de septiembre cuando se disculparon ante Jafet Pinedo para evitar el juicio.

En el acto previo de conciliación, los dos agentes formalizaron un acuerdo con el denunciante tras disculparse a cambio de que este retirara la denuncia que pesaba contra ellos por un presunto delito de abuso de poder. De esta forma, la magistrada del juzgado de Instrucción número 4 de Elche dictó sentencia absolutoria contra los dos policías por delitos leves después de manifestar oralmente que los agentes cometieron "exceso de celo" en su cuestionada actuación, explicó a este medio la abogada de Pinedo, Pilar Mas.

Por su parte, Jafet Pinedo explicó que, si bien "es cierto que estaban preocupados por si les suponía alguna mancha en su expediente", para él “ya es suficiente que hayan admitido abuso policial contra mí”, puntualizó. "Hoy les hecho entender que mi lengua es el valenciano", aseguró. Ellos, en cambio, según Pinedo y su letrada, alegaron que proceden de Almería, por lo que no conocen la lengua cooficial. "Si yo no entiendo el valenciano hay muchas formas de decir que no te entiendo e insultar no debería ser una de ellas", afirmó Pilar Más quien reconoció que en todos sus años de experiencia "es la primera vez que unos policías acceden a hablar para arreglar un problema".