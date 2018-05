El PP de Alicante se vuelca con el aniversario del bombardeo del Mercado mientras se olvida del cambio del callejero franquista

Alicante ha rememorado en la mañana de este viernes el bombardeo del Mercado Central perpetrado por la aviación fascista italiana a las órdenes de Franco hace 80 años, cuyo elevado número de víctimas, más de 300 y un millar de heridos, lo sitúan como el más cruento de la guerra civil. Un acto emotivo donde se han reproducido las grabaciones de las sirenas de alarma, el picado de aviones, y donde, por primera vez, Italia ha pedido perdón a través de la cónsul en Barcelona Gaia Danesa. “Creemos que todas las guerras son terribles y las agresiones a personas civiles es algo abominable y bárbaro y eso es lo que pasó en Alicante”, ha afirmado.

Sin embargo, el enfado de la oposición también ha estado presente pese a la imagen de entrega mostrada por el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el Partido Popular, que ha organizado hasta el domingo toda un “amplio programa de actos” para recordar a las víctimas.

Desde la oposición no se alcanza a comprender, por ejemplo, cómo no se ha invitado hasta el último momento a la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica, “los que más se han preocupado para que no olvidemos nuestra historia reciente”, afirmaba el edil socialista Fernando Marcos hace unos días. Esta plataforma, que había venido organizando los últimos aniversarios del bombardeo, no ha podido intervenir en el acto, denunciaba el portavoz de Guanyar Miguel Ángel Pavón.

Y es que el equipo de gobierno ha decidido que solo hablaran este viernes el alcalde Luis Barcala y María Dolores Padilla, concejala de Cultura, área municipal que aglutina la suprimida concejalía de Memoria Histórica que hasta la llegada del PP tenía competencias propias.

“Tenemos que lamentar que los portavoces de los grupos municipales no podemos intervenir”, ha asumido resignado Pavón, quien ha “esperado” que el próximo año se vuelva a recordar el bombardeo “sin calles franquistas”.

En este sentido, como ha venido recordando Compromís en los últimos días, el PP sigue sin convocar la Comisión para la aplicación de la Memoria Histórica para que materialice el cambio de las 37 vías del callejero alicantino, que un juzgado paralizó el año pasado a instancias de Barcala, lo que obligó al anterior tripartito a reponer placas que ya habían retirado como la de la División Azul.

“El PP no puede seguir alargando sine die este proceso: debe anteponer su animadversión a la recuperación de la memoria histórica” y aplicar la Ley, afirmaba la fuera la edil inicial de esta concejalía y actual portavoz adjunta de Compromís, María José Espuch.