El PP de Alicante restituye los derechos políticos (pero no económicos) de la tránsfuga Nerea Belmonte

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante ha abordado este martes la propuesta normativa de modificación parcial del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) formulada por la concejala no adscrita Nerea Belmonte para restituirle sus derechos políticos. La decisión del Ejecutivo del Partido Popular supone un triunfo amargo para la que fuera regidora de Podemos, protagonista el pasado mes de abril al permitir con su abstención la investidura del popular Luis Barcala contra todo pronóstico.

Belmonte logra, gracias al PP, que se cumpla una de sus demandas, pero no la principal, tener un salario como regidora no adscrita a ningún grupo municipal. Esa fue su petición al PSPV-PSOE, Compromís y Guanyar en las reuniones previas a la sesión de investidura donde los socialistas tenían previsto nombrar a Eva Montesinos como sucesora en la alcaldía del dimisionario Gabriel Echávarri, doblemente procesado. Pero esa demanda no fue atendida al no quedar reflejada por escrito y Nerea Belmonte denunció en el pleno siguiente, cuando ya gobernaba el PP, que la izquierda le había llegado a ofrecer un sueldo de 3.500 euros y su inclusión en una lista electoral, acusación que ha sido negada y que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

La portavoz del equipo de Gobierno, Mari Carmen de España, ha encuadrado esta modificación del ROP en el requerimiento realizado por parte de Belmonte exigiendo que se diera trámite, “y por lo tanto debemos cumplir con los plazos”, ha asumido. Asimismo, ha recordado que también obedece al acuerdo del anterior Ejecutivo en la Junta de Gobierno Local el pasado mes de diciembre, cuando se solicitó a la Secretaría General del Pleno y a la Intervención General el trámite de la propuesta y los correspondientes informes.

El cambio del ROP de Alicante, que deberá pasar por el pleno municipal donde el PP tiene minoría, permitirá a la que exedil del grupo Guanyar participar en todo tipo de comisiones, así como, por derecho, presentar en pleno no solo ruegos y preguntas sino también declaraciones institucionales y mociones con un número proporcional de dos mociones o declaraciones institucionales. “Y el resto serán ruegos y preguntas”, ha especificado de España.

Sobre la cuestión del sueldo, la regidora del PP ha concretado que el secretario del Ayuntamiento ha realizado un informe en el que se indica que la sentencia del Tribunal Constitucional en la que acoge la modificación del ROP “no ampara ni desampara este tipo de derechos en relación a si se cobra o no sueldo y por tanto no se revisará este punto del reglamento puesto que así lo indica el informe”. Consciente de la polémica que levantaría este movimiento, de España ha hecho hincapié en que “este punto lo debería impulsar la propia interesada y no el equipo de gobierno”. Si eso se produjese, la edil ha insistido que el PP solo va a apoyar la reforma “tal y como se refleja en el informe del propio secretario del pleno”.