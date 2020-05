El PP se jacta del error de Compromís: su senador pide retirar una calle a Franco en Alicante que en realidad se refiere a la moneda

Este jueves la comidilla pasa por un error de Compromís explotado por el Partido Popular. A media mañana, el servicio de prensa del Ayuntamiento de Alicante, gobernado por populares y Ciudadanos, ha hecho saber que el senador de la coalición valenciana, Carles Mulet, había reclamado al consistorio en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica el cambio de la calle del Franco, una vía que no alude al dictador, sino que responde a la moneda que fue de curso legal en Francia hasta la adopción del Euro.

El alcalde, Luís Barcala, decía mostrar su “sorpresa y estupor por el contenido de la solicitud formulada por el senador Mulet”, del que esperaba “mucho más rigor por parte de nuestros representantes en esta Alta Cámara a la hora de plantear cuestiones de este tipo, que son fácilmente contrastables, con lo que nos ahorraríamos tiempo y energías en dar una respuesta obligada en unos momentos en los que tenemos que destinar todos nuestros esfuerzos a salir de la crítica situación en la que nos ha colocado la pandemia”.

De hecho, el primer edil ha recordado que existen otros viales colindantes con los nombres Dólar, Libra, Dracma, Rublo, Florín, Peso, Chelín, Yen, Marco, Escudo, Euro y Peseta, “cuestión esta fácilmente comprobable recurriendo a una aplicación como Google Maps”. Rápidamente, el senador territorial ha respondido que la confusión ha venido por haberle solicitado al gobierno central, en diciembre de 2009, que hiciese un filtrado de las principales denominaciones franquistas “o susceptibles de serlo”, que perviven en el callejero de España. Petición que se hizo “automática” sin revisión individual después de que salieran más de 500 calles en todo el país y llevada a cabo “antes de la crisis sanitaria”.

Unas explicaciones que no han servido al PP de Alicante, en cuya cuenta de Twitter se han mofado de la situación, de la que previamente Barcala se preguntaba por qué Mulet no había preguntado a los dos regidores de Compromís en la ciudad antes de cursar la petición de cambio. “Comentarle a vuestro compañero Carlos Mulet que ya que no aportáis propuestas para mejorar Alicante, no es necesario hacer el ridículo gratuitamente. Más seriedad y menos tonterías”, han apuntado.

Por su parte, el grupo municipal de Compromís ha aclarado que desconocían de la existencia de esta iniciativa hasta que la han visto en prensa, han lamentado el error y han aprovechado el comunicado para cargar contra el PP por su gestión del callejero en el anterior mandato. “Lástima que quitar una calle a la poetisa alicantina Francisca Aguirre, Premio Nacional Poesía o a Miquel Grau, como hicisteis, no sea un error, sino indecencia democrática”.

La calle Miquel Grau cuando se colocó la placa en 2017.

De hecho, la vía con el nombre del joven alicantino asesinado por Fuerza Nueva en plena transición permaneció en el callejero solo unos meses. El gobierno de izquierdas que inició el mandato en 2015 promovió un cambio en las calles en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, pero el PP lo recurrió por no haber sido acordada en el pleno. La Justicia le dio la razón y calles como las de Grau fueron repuestas por las anteriores.

El PP recuperó la alcaldía en abril de 2018 gracias a una tránsfuga que había sido expulsada de Podemos y acometió el cambio de calles pero sin tener en cuenta el listado que se había hecho por el anterior gobierno. El resultado es que Grau o la plaza de Miguel Hernández han vuelto al cajón del olvido.