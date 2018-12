La cúpula del PP, lejos de pedir la dimisión del alcalde de Crevillent y diputado provincial, achaca su imputación a una “denuncia política”

César Augusto Asencio se comerá el turrón como alcalde de Crevillent y como diputado provincial. El primer edil de la localidad alicantina desde 1995 y alcaldable de nuevo en 2019 acudirá en calidad de imputado en marzo del año que viene –a falta de dos meses para las elecciones- con el respaldo de la cúpula del Partido Popular. Este miércoles, la presidenta regional y el presidente de la Diputación de Alicante han defendido la inocencia de Asencio y, por lo tanto, ni se plantean pedirle responsabilidades.

Tanto Isabel Bonig como César Sánchez han coincidido en achacar el inicio de diligencias penales contra el político crevillentino a una “denuncia política”, en alusión a Compromís, coalición que presentó la denuncia inicial que posteriormente ampliaron el fiscal Anticorrupción y la Guardia Civil por supuestas irregularidades en el área de Deportes del consistorio.

César Augusto Asencio se enfrenta a cinco delitos: prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, y comparecerá en el juzgado de Instrucción número 4 de Elche junto con otros imputados como son el actual concejal de Deportes, Manuel Moya, dos exregidores -también del PP-, así como varios técnicos municipales.

"Asencio nos ha explicado que es una cuestión estrictamente administrativa. También han sido citados el secretario y el interventor. Nos dice que está todo claro, nosotros respetamos las decisiones judiciales y esperamos que se archive cuanto antes", ha manifestado Bonig a los periodistas. "Es un caso impulsado por un partido político y ya se han archivado unas cuantas anteriores. Estamos totalmente tranquilos, se nos ha dicho que ha sido todo correcto", ha añadido Bonig, según recoge EFE.

“He hablado con él y me ha transmitido que su comportamiento ha sido honesto, conforme a ley, con todos los informes siempre firmados con los técnicos y en consecuencia le he dicho que tiene mi total y absoluta confianza y respaldo”, ha explicado el presidente popular de la Diputación de Alicante, César Sánchez, de donde Asencio es diputado provincial. “Eso no quita que alguien en el Ayuntamiento haya podido hacer algo supuestamente irregular o haya podido cometer algún delito y en ese caso que la Justicia actúe”, ha reconocido Sánchez.

El propio Asencio ha dicho sentirse “muy tranquilo” y a la vez “muy contento de estar en el procedimiento como investigado pero sin ninguna consecuencia mayor”. También ha explicado que él era “el presidente oficial” del Patronato de Deportes, pero que no pasaba por él la gestión del mismo.

Cs y Compromís

El socio externo de un PP en minoría en Crevillent no pedirá, de momento, su dimisión. La portavoz provincial de Ciudadanos (Cs), Yaneth Giraldo, en cambio sí que ha reclamado al alcalde “que dé cuanto antes explicaciones claras y con total transparencia al pleno de Crevillente sobre la situación por su imputación en el presunto amaño de contratos, por lo que ha sido imputado”.

Giraldo ha adelantado que el grupo municipal de Cs “pedirá la celebración de un pleno extraordinario y esperamos que el equipo de Gobierno lo convoque cuanto antes”. Por su parte, el portavoz de Cs en Crevillente, José Javier Soriano, ha confirmado que "se han iniciado ya conversaciones con otros grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para pedir la convocatoria de un pleno extraordinario a ser posible antes de que antes de que acabe este mes”.

Compromís también ha iniciado este miércoles una “ronda de contactos” con los otros partidos en la oposición para intentar forzar la dimisión del alcalde en caso de que no dimita ni sea cesado por su partido.

Su portavoz municipal, José Manuel Penalva, ha insistido en señalar que en “las responsabilidades penales las dirimirá el juzgado, pero las responsabilidades políticas no pueden esperar ni un día más del máximo representante del Patronato”. Cree el también diputado provincial que al intentar Asencio “aferrarse al cargo a toda costa”, provoca que el Ayuntamiento de Crevillent “atraviese la crisis política más importante de su historia”.

Sobre las acusaciones del PP de acometer una “denuncia política” o “falsa”, Penalva ha incidido en que su grupo denunció “la existencia de varias irregularidades y al final ha sido la Fiscalía anticorrupción y la guardia civil la que ha realizado una densa investigación remontándose a más de una década y la que ha concluido con presuntos delitos y señalando distintas imputaciones a concejales y funcionarios que tendrán que acudir al juzgado a dar explicaciones”.

“Asencio no puede eludir su responsabilidad política en este asunto, sabía perfectamente que estaba pasando en el área de deportes desde hace más de una década, son muchas las adopciones de medidas que desde la oposición se han pedido para corregir lo que estaba pasando y lo que muchos ciudadanos y ciudadanas de Crevillent sabían”, ha concluido.