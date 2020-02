Vox, único partido de Monòver que se excluye del manifiesto de repulsa contra las pintadas homófobas a un edil de Podemos

Todos los partidos y asociaciones de la localidad alicantina de Monòver han rechazado el ataque homófobo que sufrió a finales de la semana pasada el regidor de la coalición Podem mes Compromís, Emilio Martínez. Todos menos Vox, formación, que si bien expresó su repulsa en redes sociales, se ha negado a adherirse al manifiesto de condena.

“Ole Emilio maricón comunista” (Ole por Olegario, el nombre del bar de su familia). Este mensaje homófobo apareció en la madrugada del pasado viernes en cuatro puntos del municipio, entre los que se incluía la fachada de la entrada a la capilla de la Mare de Déu del Remei, situada en frente de la vivienda del concejal de Podemos.

La condena no tardó en llegar en este pueblo de la comarca del Medio Vinalopó. Primero fueron los mensajes de apoyo en las redes sociales, después un manifiesto común redactado por PSPV-PSOE, agrupación que ostenta la alcaldía con el apoyo de Podem mes Compromís, al que se sumaron inicialmente Esquerra Unida, plataformas ciudadanas como el Casal Jaume I y que contó con la adhesión última del Partido Popular y Ciudadanos, cuyos representantes también estuvieron presentes en el acto de rechazo del pasado viernes por la noche en la Plaza de la Sala de Monòver.

El partido que faltó a la cita fue Vox, contrario a un manifiesto que aludía a “la nueva derecha radical” que “quiere imponer a la vida pública, aquí como en otros sitios” este tipo de “actitudes”. “Delante de actuaciones como estas, manifestamos nuestro compromiso con los valores democráticos de pluralidad y libertad y condenamos las actuaciones como esta, propias de un sistema fascista que pretende hacernos retroceder en el tiempo”, añadía el texto.

En otro comunicado del mismo día, Vox mostraba su “más profunda repulsa a estos actos sectarios e irresponsables”. Añadía la agrupación -que actualmente no tiene representación municipal- que “no se deben cercenar las libertades individuales de las personas, tanto de culto, como la libre elección de la pareja. Eso pertenece a la esfera íntima de cada uno”.

Sin embargo, la formación de extrema derecha puntualizaba que creen “en la libertad y el respeto a la individualidad de la persona y en los derechos intrínsecos de cada cual”. Y es “por ello que también creemos en el respeto, no imponemos nuestros criterios, pero sí solicitamos el mismo respeto que otorgamos a los demás”.

Preguntado al también teniente de alcalde de un gobierno formado por socialistas y la coalición de izquierdas, Emilio Martínez afirma que no se cree las palabras de condena de Vox. “Aunque muestren su rechazo, no me lo creo porque por delante actúan de una forma, pero por detrás promueven el pin parental, niegan el Holocausto o la violencia de género, y ha llegado un punto ya que no se puede tolerar”, señala.

“Podrán condenar este ataque, pero han sido los únicos que no se han adherido y su portavoz la única que no me ha llamado por cortesía mientras que el resto de partidos, todos”, añade. Y es que a su juicio, le “da igual” conocer al autor de las pintadas, “lo que me preocupa es el partido que alienta ese tipo de discursos del odio”. “Siguen pensando”, dice en alusión a Vox, que “como homosexual soy algo así como un enfermo, una persona diferente a la que tener miedo y que no puede estas cerca de sus hijos”, ha apuntado visiblemente molesto.

Por último, desde el punto de vista personal asume que “estas cosas” le “empoderan, “me dan mas fuerzas para continuar”, aunque a la vez también sufre “por los colectivos LGTBI a los que ataca la pintura, hablamos de gente joven que muchas veces tiene miedo a expresar sus sentimientos”. Sobre el término “comunista”, esgrime que carece de sentido el insulto “puesto que es un ataque a la propia democracia, a una condición política”.