Una asociación de Benferri retira las alusiones machistas del nombramiento como “mujer del año” de la esposa del alcalde

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una asociación de mujeres ha nombrado a una vecina de la localidad de Benferri, al norte de Orihuela, ‘Benferreja 2020’ a Rosa Mateo Rocamora por “dejarse parte de su salud” en ayudar “incondicionalmente” a todas las familias que sufrieron los efectos de la DANA. Esta noticia no tendría mayor recorrido si no fuera porque entre los argumentos esgrimidos por el colectivo de féminas para nombrar a Mateo “Mujer del año” se encontraba “su labor incansable, siempre acompañando a su marido en su lucha por el progreso de su pueblo”.

Una alusión que minusvalora el papel de la galardonada en detrimento de su esposo, el alcalde del PSPV-PSOE desde 1.999 Luis Vicente Mateo quien, preguntado por este medio, explica que él mismo ha pedido que se elimine. Así que, sin esa parte del texto, aparece ya el comunicado en mensajería instantánea (Whatsapp) y “pronto” será retirado de las redes sociales.

La polémica ha llegado después de que el diario Información se hiciera eco, apuntando además que el nombramiento de Rosa Mateo partía del propio Ayuntamiento, algo que el primer edil ha querido desmentir. “Obviamente yo no he elegido a mi mujer, este es un pequeño pueblo y ella pertenece a la asociación con la que siempre colabora”, ha esgrimido molesto. “Los políticos no intervienen en la elección. Es la concejalía de la Mujer la que valora la persona y la acepta”, añade, en un acto que tendrá lugar en la casa consistorial el próximo 8 de marzo donde se le hará entrega de una placa.

Comunicado

Una vez rectificado, el Ayuntamiento se ha vuelto a sumar a las felicitaciones a Rosa Mateo, en un comunicado en el que la Asociación de Mujeres de Benferri destaca de su compañera, ahora sí, “su labor incansable, implicada y comprometida en todas las actividades de su pueblo”.

Este nombramiento como mujer del año 2020 llega “tras la desgracia de la Dana” del pasado mes de septiembre, afirma el documento, cuando Rosa “estuvo ayudando incondicionalmente a todas las familias que tenían las casas destrozadas, llenas de aguas y lodos”, llegándose a lesionar una rodilla, asegura, “se dejó parte de su salud y sufrió mucho, pero siempre se encontraba en ella una palabra de apoyo y consuelo para quien lo necesitaba, intentando coordinar, solucionar, tranquilizar, haciendo todo lo que estuviera en su mano para que todos los afectados recibieran ayuda de los voluntarios y nadie se quedara sin recursos”.