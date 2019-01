El candidato del PSOE en Alicante participó como actor en un vídeo electoral de Esquerra Unida en 2015

El futuro candidato a la alcaldía del PSOE en Alicante protagonizó uno de los vídeos electorales de Esquerra Unida en las autonómicas de 2015. Francesc Sanguino, dramaturgo y director del Teatro Principal de la capital de provincia fue confirmado –que no ratificado- como cabeza de cartel a principios de semana.

Sin embargo, pocos días después ha empezado a circular el spot en el que participó para la formación de izquierdas. En un contexto el que el PP todavía gobernaba en Les Corts, el anuncio se anticipaba a cómo sería la Comunitat Valenciana con EU en el gobierno. De esta forma, entra en escena Sanguino para advertirle a la que sería su pareja, la periodista Reis Juan, el titular de un periódico que reza: “La Generalitat aprueba el decreto ley que paraliza los desahucios”, una noticia que ambos celebran mientras Sanguino apostilla “no se quedará una casa vacía”. A continuación se muestran a los tres candidatos de Acord Ciutadà, la coalición de Esquerra Unida del País Valencià, Esquerra Republicana del País Valencià, Els Verds y Alternativa Socialista, Esther López Barceló, Ignacio Blanco y Jesús Monleón con el eslogan “Es tiempo de izquierdas”.

Preguntado a Francesc Sanguino, el también escritor ha explicado que “simplemente como actor me dijeron que necesitaban a alguien de mi perfil y me presté a ello”. “Puedo declarar que no estoy casado con esta mujer y que el perro –que sale en el vídeo- no es mío”, ha añadido con humor. No obstante, Sanguino ha preferido no entrar a valorar la posibilidad de que el vídeo haya sido difundido en este momento por militantes del PSOE descontentos con su elección.

“Verás como no me sacan en otros vídeos que hice para los socialistas”, ha añadido en alusión a su participación como “hombre de la cultura alicantina” en un acto de la que fuera candidata a la alcaldía del PSOE en 2007. Sanguino, actual vicepresidente de la Academia de las Artes Escénicas de España, sigue defendiendo su postura como “independiente” sin ninguna militancia política que se le conozca para liderar “el bloque de izquierdas” en el Ayuntamiento.

Ratificado

Francesc Sanguino se muestra de momento cauto con su designación. Por lo pronto, mañana tiene previsto mantener una reunión con la dirección del partido y espera que su ratificación como candidato a la alcaldía llegue “en los próximos días”. Avalado por Ximo Puig y con la aprobación de Pedro Sánchez, Sanguino es la apuesta de los socialistas valencianos para tratar de unificar a una agrupación que aún sigue dividida.