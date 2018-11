“He dado el 100% de mí y estoy orgullosa de decir que he cumplido las expectativas”

Eldiario.es entrevista a una de las máximas responsables de Iniciativa del Poble Valencià tras una semana en la que se han sucedido las concentraciones en Elche contra las demoras en las prometidas infraestructuras educativas, donde ella es concejala de Turismo y Relaciones Institucionales, y después de las críticas de la oposición al presupuesto del Botànic en Les Corts, donde es portavoz adjunta de Compromís.

Pregunta.- Los presupuestos del Consell no convencen a la oposición. El PP de Elche esta semana como el de Alicante ciudad la anterior, así como en otros municipios, aseguran que olvidan a la provincia de Alicante.

Respuesta.- Creo que es una crítica que no se puede hacer porque es la primera vez que por lo menos aquí en la provincia de Alicante se aplaude, incluso por los medios de comunicación que hacéis una labor de desgranar territorialmente las inversiones, por ser los primeros presupuestos que compensan a nivel de población en inversiones. Se puede decir abiertamente y con total objetividad que son los primeros presupuestos del Consell de las últimas décadas que tienen una distribución territorial acorde al peso poblacional. Antes no lo habíamos podido hacer no por voluntad, sino porque las inversiones que hemos estado ejecutando en los últimos años venían lastradas por compromisos y contratos de gobiernos anteriores. Es verdad que la provincia de Alicante tiene muchas más necesidades. Esto es porque arrastramos una discriminación histórica, y el que ahora te compensen por peso poblacional no quiere decir que te vayan compensando esa deuda histórica. Pero estoy segura de que el gobierno lo irá haciendo.

De nuevo tenemos polémica con el trasvase Tajo-Segura después de que el gobierno central solo autorizase, y para consumo humano, 7,5 de los 20 hectómetros cúbicos previstos por la necesidad de unas reparaciones que no han convencido a agricultores del Levante. ¿Qué opina Compromís?

El compromiso es el de enviar 20 hectómetros cúbicos y la ministra [de Transición Ecológica] para nosotros no es quien de tomar una decisión que tiene tanto impacto en la provincia de Alicante en detrimento de la agricultura. No hay justificación porque de cabecera hay agua más que suficiente del límite que hay establecido para no hacer trasvases. Por lo que sé, todavía no se ha tomado la decisión formal, lo que le exijo a la ministra es que cambie radicalmente de postura, que envíe los 20 hectómetros cúbicos y que se preocupe en derogar el tasazo que impuso el PP a los regantes por un agua que no iban a recibir y que sigue sin estar derogado. El PP no se lo cobró a los regantes porque hizo una moratoria de ese pago, pero existe todavía esa norma y podría pasar en cualquier momento.

Sobre el hipotético adelanto electoral en los comicios autonómicos que sopesa Ximo Puig, ¿qué piensa?

Lo que no podemos es estar deshojando la margarita tanto tiempo. Es la única competencia exclusiva del presidente de la Generalitat. Y yo creo que queriendo especular con ello y queriendo hacerse el interesante, pone de manifiesto el poder de decidir cuándo son las elecciones. Pero si tiene una decisión tomada, que la tome. Personalmente, creo que Compromís si se adelantan como si no, estamos preparados para asumir unas elecciones en buenas condiciones, ilusionados, con un proyecto político que refuerza el Botánico y que además tenemos un bagaje que demuestra que hemos sido útiles y una pieza de equilibrio importante en las formaciones del cambio. Ahora bien, si no se va a tomar esa decisión, yo creo que estar moviendo ese debate desluce la acción de gobierno porque abres constantemente esa posibilidad como si la legislatura estuviera acaba y no lo está, quedan todavía leyes que deben salir adelante.

¿Como cuáles?

La Ley Urbanística Valenciana [Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup)] me parece una de las leyes más fundamentales que vamos a aprobar esta legislatura si todo va conforme a la previsión. Con ella cambia la dinámica de concepción del territorio y de desarrollo urbanístico. Es muy importante por lo que persigue esa ley porque cierra una etapa muy negra en el territorio valenciano de especulación masiva y depredación del territorio, muy ligada a su vez con casos de corrupción. La verdad es que me daría bastante pena que se quedara pendiente porque es la viva demostración del cambio político.

¿Debería de dimitir la concejala de Compromís Alicante María José Espuch por haber otorgado subvenciones a Escola Valenciana, entidad donde trabaja su pareja?

Esta cuestión ya ha sido explicada y además me duele que todo esto que a algunos les ha llevado a desprestigiar, atacar e incluso pedir dimisiones va ligada a una institución que ha trabajado mucho por la escuela pública y en valencià y te lo digo yo que fui la primera promoción en lengua valenciana de Elche y de la que me siento totalmente orgullosa. Me duele que se esté atacando a Escola Valenciana por recibir subvenciones de un ayuntamiento y el de Alicante es muy importante para acometer la feria del libro, por lo cual sinceramente no le veo justificación para que se tomen medidas. Si me dices, se podría haber intentado explicar mejor, con más agilidad y un mayor ejercicio de desnudo, seguramente sí. Pero también es verdad que no estábamos en el ayuntamiento actualmente, el expediente está custodiado por el gobierno actual, por lo cual uno normalmente cuando hace ese tipo de desnudos puede enseñar papeles que no tiene actualmente para demostrar que el proceso se ha hecho con informes favorables de técnicos del ayuntamiento.

En Elche, esta semana se ha sucedido una nueva movilización de padres, alumnado y vecinos de Torrellano contra la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento por las demoras en infraestructuras como en el CEIP La Paz, todavía con barracones, o los arreglos que no llegan a la fachada del IES Torrellano, sin obviar que el PSPV local también ha criticado la conselleria de Marzà, con lo que podríamos llegar a las elecciones sin estar solucionadas estas cuestiones educativas.

Soy de Torrellano y me hubiera gustado que lo primero se hubiera hecho allí. Hay 4.000 niños y niñas que hoy por hoy estudian en aulas dignas y no en barracones desde que entramos en esta legislatura. Eso ha pasado y ha pasado en muchos sitios porque los barracones eran como setas. Que de repente una construcción prácticamente nueva se caiga el ladrillo caravista que la embellece, y además en una obra que está siendo investigada en el caso CIEGSA, y que costó un millón de euros se sobrecoste, pues es una cosa imprevista. Me gustaría que la conselleria hubiera sido más ágil, aunque también es verdad que el último representante de conselleria que vino aquí y puso plazos fue Miguel Soler, el secretario autonómico, que es del partido socialista. Lo digo por esto de que el partido socialista quiera ahora señalar… Pero, a pesar de ello, a mí me consta que conselleria tiene planificado que la licitación estará ya en el instituto de Torrellano y que a principios del trimestre de 2019 saldrá toda la licitación del instituto de Torrellano para poder desarrollarse. Es decir, que están ahí y podrán acometerse antes de que acabe la legislatura.

Marzà anunció a principios de mandato que acabaría con los barracones en este mandato, algo que denuncia la oposición, no se va a cumplir.

Todavía no hemos llegado a final de legislatura. Y ya te digo, las informaciones que tengo es que en Torrellano ya están en marcha las licitaciones. ¿Cómo te puedo decir que no hemos cumplido faltando seis meses? Te puedo decir que se quedarán cosas sin hacer, y espero que no sean estas, pero si se quedan cosas por hacer es porque había muchas cosas por hacer, y hemos hecho lo que se ha podido con los pocos recursos económicos y humanos de los que disponemos.

Esta semana, la plataforma Residuo Cero de Elche, que aglutina a organizaciones y sindicatos, insiste en la municipalización de la limpieza de la ciudad, reclamándole a los partidos que se opongan al pliego elaborado por una concejalía socialista. ¿Cómo se posiciona Compromís?

El pliego de la Limpieza lo han realizado los técnicos encargados y con una dirección política tanto del PSOE como de Compromís. Y es un pliego muy bueno para Elche, para empezar porque es de diez años y antes eran de 20 años y encima el PP lo prorrogó. Introduce líneas novedosas como el contenedor marrón para separar la materia orgánica, convirtiéndonos en el primer municipio de la provincia de Alicante en tenerlo, así como, materiales nuevos y maquinaria sostenible. Y con la remunicipalización se introduce un debate que puede resultar muy interesante pero a que a día de hoy es inejecutable. Nosotros no solamente tenemos unas restricciones en capítulo 1, sino también un límite de gasto por parte del Estado. No se pueden asumir servicios como el de la Limpieza porque además, si eso fuera posible, la pregunta sería, ¿y por qué no lo ha hecho Carmena, Colau o el alcalde de La Coruña? Todos han sacado procesos de contratación antes que nosotros, que han ido a mejorar las contratas de basura, pero ninguno la ha remunicipalizado. Y no porque ellos no estén a favor de que ese servicio sea municipal, sino porque no se pueden por las normas legales que nos imponen. En León, que es donde se ha hecho, y además por parte del Partido Popular, han tenido que bajarle un 20% el sueldo a los trabajadores y trabajadoras del servicio de la Limpieza porque no podían pasarse del límite que impone el capítulo 1 y además han tenido que alquilar la maquinaria porque no tienen dinero para poder sufragarlo.

Elche ha contado históricamente con el lastre en el apartado de Turismo. Qué balance hace de su paso por esta concejalía.

Tenemos los mejores datos en pernoctaciones en la última década porque aquí una de las cosas preocupantes para el sector es que Elche era un sitio de visitar pero no de pernoctar. Y otra cosa que ha cambiado es que los turistas han gastado más. Pero, ¿es suficiente? Hay que trabajar más porque Elche tiene suficientes valores patrimoniales para tener un turismo respetuoso, sostenible, conciliador con la actividad propia de nuestra ciudad, pero me parece que vamos bien. En esta legislatura estamos sabiendo identificar a qué sector queremos atraer. No podemos competir con los municipios de sol y playa, aunque tengamos esto también, pero tenemos que posicionarnos en otras cosas y si no se cuida y se pone en valor, no existe.

¿Qué otras cosas?

Los patrimonios naturales, como por ejemplo, el otro día hicimos la presentación del vídeo del parque natural de El Hondo. Hay muy poca gente que sabe que allí no solo están las especies de mayor peligro de extinción de toda Europa, sino que las especies más singulares se dan cita en el parque natural de El Hondo donde no existen en otro parque natural de Europa. Eso, para el turismo ornitológico es un fenómeno digno de visitar. Este es un turismo respetuoso con el medio ambiente y que deja una huella económica porque no es turismo low cost y por tanto hay que ir a esas ferias especializadas y sacar campañas nuevas como estamos haciendo. Con la campaña que hemos hecho del Misteri hemos dado a conocer algo que no ha pasado nunca. Nunca, la Escolanía y el coro juvenil del Misteri d’Elx había salido a protagonizar un concierto nada más y nada menos que en la catedral de Lion que es patrimonio de la Humanidad.

Desde la oposición municipal le han criticado constantemente que su dualidad de cargos en las Corts y en Elche no le ha permitido centrarse en ninguna de las dos tareas.

Me resulta curioso porque hay dos concejales que también son dos diputados provinciales, Mercedes Alonso (PP) y José Pérez, (PSPV), que nadie les pide cuentas. Pérez es edil de Policía, de Fiestas y de Recursos Humanos y Diputado Provincial y Mercedes Alonso, que poco hace en el Ayuntamiento, poco está haciendo en la Diputación para los intereses de los ilicitanos e ilicitanas. Y yo soy la diana para el PP y Cs y ser la diana para la derecha, y más esta derecha que es extrema derecha, pues tampoco me duele mucho. He dado el 100% de mí en todos los lugares en los que he tenido que ejercer la representación del pueblo y estoy orgullosa de decir que he cumplido las expectativas.

¿Y repetirá esa dualidad Elche-Valencia?

No es una dualidad indeseable ni deseable. Es una circunstancia que puede repetirse o no depende de lo que para nosotros son decisiones participativas y democráticas a través de unas primarias. Porque yo estoy de diputada autonómica y concejala de Elche por dos procesos de primarias y elecciones democráticas. No estoy por amor al arte. Y cuando vaya llegando a ese día en el que haya que presentarse o no a un proceso de primarias será cuando anuncie que es lo que me gustaría y donde me gustaría dar lo mejor de mí. Soy bastante consciente de que esto no va de interés personal. Soy una persona que normalmente, a diferencia de muchos, suele creer que el momento lo define el interés general y el interés de Compromís.

¿Y le gustaría?

No me falta ilusión de nada, ni personal ni colectivamente. Y creo que merecemos exponernos a esa auditoría pública que son las primarias y las elecciones. Soy de las que quiero defender que ha merecido la pena que formemos parte de la gestión que hemos hecho.

Y esa gestión y auditoría que menciona, ¿qué ejercicio de autocrítica hace?

La ilusión por el cambio fue tan grande en la Comunidad Valenciana y en general… cuando tienes tanta ilusión, tienes muchas ganas de hacerlo todo muy rápido y creo que hemos sido conscientes de que no podía ser todo tan rápido y seguramente una de las cosas que nos ha faltado es haber comunicado mucho mejor que no iba a ser tan rápido, que iba a tener procesos de eso que llamábamos de la transición amable, teníamos que haberlo defendido de una manera más sensata, valiente y transparente a cada paso. Creo que nos ha faltado a lo largo de este proceso de legislatura explicar que eso que decíamos se iba a ver viendo, pero que no se iba a ver a la velocidad que nos gustaría a todas y todos. A la izquierda, y le ha pasado en muchas épocas, normalmente no ha sabido gestionar ese concepto de frustración que llega un poco más lento. Históricamente no hemos sabido construir comunicativamente el relato de que no hay que frustrarse porque llegaremos al punto B.