Un reguero de firmas para limpiar el buen nombre de las que sí se esforzaron en sus másteres de la Rey Juan Carlos

La periodista Gloria Molero ha logrado capitalizar la indignación de los estudiantes que, “sin privilegio de clase”, se han esforzado en lograr unos títulos académicos que una parte de la clase política ha obtenido “a base de privilegios”. ¿Cómo? Mediante una campaña en la plataforma change.org donde insta a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a que “haga pública una lista de aquellas personas que forman parte de la administración y que han conseguido un máster en este centro en el que ya está siendo investigado por los casos de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón”.

“Estoy totalmente sorprendida por la reacción”, explica por teléfono a eldiario.es esta joven de 22 años. “Me esperaba como mucho lograr un par de miles de firmas pero no esto”, añade en alusión a las más de 55.000 que ha recogido en solo un día que lleva puesto en marcha. Entiende que la buena acogida se debe a que ha llegado “en el momento justo” y a que su relato en la descripción de la petición “abarca a toda una generación que hemos hecho muchos sacrificios para pagar nuestras tasas universitarias y aprobar”.

Molero cuenta que, como le pasa “a mucha gente”, ahorró durante los años de la carrera “porque no gastaba nada de lo que ganaba”, unos 300 euros al mes como becaria, con la intención de salir fuera a estudiar un máster. Años en los tuvo que renunciar “a muchas otras cosas: viajes caros con amigos o cursar una beca Erasmus”. “Mis padres no podían permitirse pagarme un alquiler ni un máster en la capital, claro”, concreta. Al final logró mudarse a Madrid y estudiar el máster en Comunicación y Problemas Socioculturales en la Universidad Rey Juan Carlos, un título que teme se haya devaluado y que la sociedad “no lo tome en serio”.

En este sentido asume que “la imagen de la Rey Juan Carlos está denostada”. Pero recuerda que “muchos cursamos nuestros grados y posgrados aquí de manera honrada, sin que nadie nos regalara nada y sin hacer uso de privilegios ni tratos de favor”. Por lo que pide a la URJC que “haga público un listado con los políticos y políticas (y otros cargos públicos) que obtuvieron un título a través del Instituto de Derecho Público”.

¿Crees que te van a hacer caso? Le preguntamos. “He visto cómo reaccionaron con Cifuentes y Casado, muy a la defensiva, y ahora con Montón los veo más blandos y quizás haya alguna posibilidad, pero no me extrañaría que pasasen de mí”, responde. Parte del alumnado de esta universidad pública ya se manifestó en el campus para reclamar la dimisión de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, una concentración a la que no pudo ir Molero porque precisamente estaba acabando su trabajo fin de máster. “Me pasé meses encerrados acostándome muy tarde para tenerlo a tiempo”, recuerda ahora. Actualmente se encuentra inmersa en la redacción de un libro sobre las aparadoras del calzado tras lograr, junto con su compañera Beatriz Lara, la recaudación necesaria en una campaña de crowdfunding.