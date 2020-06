Una exmilitante denuncia a Vox en El Campello por no justificar los 1.000 euros que donó al partido en mano para gastos de campaña

La exmilitante de Vox en El Campello (Alicante), Pilar Miguel, ha denunciado al coordinador local, David Puerto, por un delito de apropiación indebida por no justificar ni él, ni el partido de extrema derecha a nivel provincial y nacional, los gastos realizados y el estado de las cuentas tras donar mil euros en varios pagos supuestamente entregados en mano al propio Puerto.

Los hechos, de los que consta denuncia en la Comisaría Provincial y que tendrá que valorar un juzgado de Alicante, se sitúan en los meses previos a las elecciones generales de abril de 2019 y a las autonómicas y locales de un mes después.

En aquel contexto, Puerto se encargó, entre otras cuestiones, de las donaciones para hacer frente a los costes de la campaña, de cuyo resultado en las locales resultó elegida edil su mujer, María José Sañudo, que entraría posteriormente en el gobierno local del PP y Ciudadanos.

Entre las pruebas aportadas por Pilar Miguel, constan los supuestos mensajes de Puerto en un grupo de Whatsapp en los que pide de manera reiterada contribuciones a sus cien miembros: “... los que quieran contribuir me pueden dar el dinero a mí”, se puede leer. De ser ciertos estos hechos, que él niega a este periódico, Vox en El Campello debería haber depositado esas cantidades en una cuenta bancaria específica, como establece la Ley de Partidos, para no incurrir en un delito de financiación irregular.

Pero denuncia Miguel que la dirección local de Vox se ha negado a facilitarle explicaciones a ella y otros compañeros que habían estado preguntando en una reunión interna celebrada en el mes de julio con miembros de la gestora provincial y en el grupo de Whatsapp, que acabó cerrándose.

La opacidad se habría extendido a la gestora de la provincia de Alicante, al órgano nacional del Comité de Garantías y a la vicesecretaría nacional. Ninguno ha respondido a sus escritos, según sostiene esta enfermera mientras muestra los acuses de recibo de los burofax enviados. “El partido en Madrid sabe de estas irregularidades y no entiendo por qué no se han dignado a contestarme al menos”, esgrime.

Ante esta situación, Pilar Miguel opta por abandonar el partido y acaba formulando denuncia en la Comisaría Provincial el 30 de octubre de 2019 y, posteriormente, eleva la denuncia “por posible fraude de Vox”, a la Agencia Valenciana Antifraude, que le ha comunicado que se inhibe dado que el tema está en un juzgado.

Por su parte, David Puerto niega las imputaciones. “Todo es mentira”, señala. “Si donó dinero, lo haría a través de una transferencia, a mi no me ha dado nada en mano”, asegura. “Además, yo no tengo acceso a las cuentas, que dependen de la provincial”, añade este policía municipal de Mutxamel que en 2013 reconoció ser culpable de un delito continuado de falsificación de documento público para ampliar el periodo de incapacidad laboral. “Un error”, esgrime ahora, que le valió un año de servicios a la comunidad en lugar de una pena de prisión de dos años, como pedía la Fiscalía, y una multa económica.

Más denuncias

Esta mujer de 62 años también ha denunciado ante la Comisaría Provincial -y se mantiene a la espera de que la justicia asuma la instrucción tras el parón por el estado de alarma- los insultos y el acoso que dice haber recibido de Puerto y su entorno después de haber alzado la voz por la presunta financiación irregular.

Vejaciones que se pueden leer entre los comentarios a las noticias de un medio online local del tipo “Vete a fregar o barrer” realizadas durante el confinamiento y que, supuestamente, provienen de perfiles falsos creados por el político de Vox, comenta, puesto que él era el único que podía tener información concreta sobre el burofax anteriormente mencionado, como aparece en otro comentario.

Puerto también niega este extremo: “ese burofax ya había aparecido en otro medio”. Asimismo, en otro comentario de uno de estos perfiles se menciona a Pilar para advertirle de que le han hecho fotografías comprometedoras en la calle y, más adelante, cargan contra una de sus hijas, que trabajó para Podemos Castilla-La Mancha. “Nada es cierto; voy a denunciar a Pilar por injurias y calumnias”, sentencia el coordinador local.

Por último, Pilar Miguel señala que tiene “miedo de salir a la calle”. “Mi familia me dice que si han sido capaces de hacerme fotos por la calle, son capaces de hacer algo más”, concluye.