Un juez obliga a votar una moción de censura en Benitatxell que se presentó en enero

Vuelco inesperado de los acontecimientos. Cuando parecía olvidada la moción de censura que el pasado mes de enero presentaron Compromís, el exedil del PP Toni Colomer y dos concejalas independientes contra el gobierno local de Benitatxell (RED, PP y Pideb), que quedó abortada por el secretario municipal, ahora los tribunales han decidido revocar la decisión del funcionario.

Uno de los firmantes de la censura de enero, Toni Colomer, registró ayer en el ayuntamiento la providencia judicial que le da la razón a la actual oposición, que recurrió en los tribunales la decisión del secretario de no autorizar la moción. Ahora el juzgado da 12 días para celebrar el pleno.

La resolución argumenta que se conculcaron los derechos políticos del propio Colomer porque no podía ser expulsado por el Partido Popular dado que no había estado de alta como militante del partido. En otras palabras, que no podía ser considerado tránsfuga, la razón por la que el alto funcionario municipal la consideró inválida. Desde el año 2011, la Ley de Bases de Régimen Local impide que puedan prosperar mociones de censura que se apoyen en concejales tránsfugas.

Ahora mismo, por tanto, el futuro inmediato es una incógnita. El reparto de fuerzas en la corporación municipal es el mismo que había en enero, cuando se presentó la moción de censura, pero la posición de cada grupo, no. El mayoritario de la oposición, Compromís, entonó después del intento frustrado de censura el mea culpa. El Grupo Municipal, presionado por instancias superiores de la coalición, admitió que había sido un error presentarla. Principalmente, porque entres sus firmantes había una procesada por corrupción, la concejala Nieves García, de Independents de la Marina Alta (IMA).

Por tanto, lo único que parece claro a estas alturas es que en menos de dos semanas habrá un pleno para votar la moción de censura. Falta ver si prospera.