La planta de Torrevieja, la vital desaladora para Alicante y Murcia, de nuevo, en el punto de mira

La polémica no se despega de la desaladora de Torrevieja. La que fuera la gran apuesta de Cristina Narbona como alternativa al derogado trasvase del Ebro, cuya necesidad nadie pone en duda pese a las reticencias que sigue causando en ciertos sectores, y las que causó por su coste, casi 300 millones de euros, ha vuelto a ser noticia. En una semana que comenzó con la decisión del gobierno de aprobar un trasvase de 38 hectómetros cúbicos (hm3) del Tajo al Segura para diciembre tras solo ceder 7,5 hm3 de los 20 previstos en noviembre, el Ministerio para la Transición Ecológica sigue en el foco de las críticas de los agricultores.

Y todo por la denuncia de los regantes de que el agua desalada proveniente de la planta de Torrevieja duplica su coste, de 0,30 euros el metro cúbico a 0,62, como avanzaba Información. Este anuncio que el medio achaca a la empresa estatal Acuamed, que gestiona la desaladora de la Vega Baja, la más importante de Europa, lo niega el gobierno. “En primer lugar el ministerio no ha trasladado ese mensaje, no es el ministerio el que ha planteado ninguna propuesta en relación con el precio del agua desalada”, aseguraba este jueves el secretario de Estado de Medio Ambiente en su visita a la Mancomunidad de Canales del Taibilla en Murcia.

“Sí somos conscientes de una realidad a la que nos enfrentamos y la cual también se ha ido aplazando la respuesta en los últimos años, que no es otra que la apertura de un expediente de infracción por parte de la Comisión Europea por el incumplimiento de los objetivos de recuperación de costes en la gestión del agua”, aducía Hugo Morán.

“A nosotros no nos consta ese problema con Europa, no teníamos conocimiento de ello”, asegura Ángel Urbina, presidente de la Sociedad de Transformación Agraria San Enrique, con 600 asociados. “Pero el resultado es que a 0,62 euros ningún producto agrícola es rentable, no compensa, esto es la ruina”, añade. “Y eso que a 0,30 ya nos parecía caro”.

De hecho, desde la comunidad de Riegos de Levante –que aglutina a 20.000 regantes- confirman que ya han tenido que pagar 700.000 euros por adelantado a Acuamed “sin haber recibido nada de agua”, explica su presidente. Javier Berenguer entiende que esta nueva situación de la desaladora de Torrevieja choca con la Ley 1/2018 –del gobierno de Rajoy- por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas.

En este sentido, el presidente del PP de la provincia de Alicante, José Císcar, ha sido claro al manifestar que “los socialistas incumplen la ley que obliga al gobierno a habilitar los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,3 euros por metro cúbico”. Asimismo, Císcar ha pedido al gobierno valenciano que reclame al Ejecutivo de Sánchez “un trato justo para los agricultores alicantinos”.

El secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, señala que ahora “es el momento de poner sobre la mesa un debate nacional sobre las tarifas del agua para plantearlas en función de los usos y actividades” que se le dan.

En esta línea, el secretario de Estado de Medio Ambiente dijo este jueves que quieren establecer “una hoja de ruta” para el “proceso de transición justo” que se va a seguir teniendo en cuenta “la obligación” de cumplir con Europa. “La propia UE recoge mecanismos que permiten dar una respuesta adecuada a actividades o sectores vulnerables en términos de adecuación de precio atendiendo a sus características especiales”, concluyó Morán.

Con todo, la planta de Torrevieja, considerada el buque insignia del gobierno de Zapatero, tiene todavía previsto duplicar su producción, de los 40 hectómetros cúbicos anuales con los que comenzó en 2014 a los 80 en 2019, cantidad para la que fue diseñada y cuyas obras de ampliación si bien se han completado, aún falta para adecuar el suministro eléctrico que lo haga posible. De esta manera la desaladora de Torrevieja podrá seguir abasteciendo a la provincia de Alicante, a la que actualmente provee un 60% del total del agua que recibe, y seguir regando los campos de una región que junto con Murcia y Almería, dan cobertura a la huerta de Europa.