Una joven publica un anuncio para trabajar de niñera y solo recibe proposiciones sexuales

"No me ha sorprendido ni me parece, por desgracia, que sea excepcional, solo un reflejo más de la sociedad en la que vivimos", afirma Lydia a eldiario.es. Esta joven de 18 años publicó el pasado jueves en una web de anuncios que se ofrecía como niñera y profesora de clases particulares. Desde entonces ha venido subiendo a su cuenta de Twitter las capturas de las conversaciones que ha tenido con personas supuestamente interesadas en la oferta.

🤮HILO de la clase de gente que me está hablando tras poner estos dos anuncios en Milanuncios buscando trabajo de niñera o impartiendo clases particulares en San Vicente del Raspeig, Alicante.🤮 pic.twitter.com/Wo7BcFjJ4h — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

En total, 15 respuestas "y todas han sido proposiciones sexuales", asegura. Las más habituales, las de supuestos fotógrafos que le ofrecían dinero a cambio de posar como modelo "estilo topless o desnudo". Esta estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Alicante (UA) también ha recibido respuestas en las que directamente le ofrecían ejercer la prostitución.

En concreto un hombre le ofrecía 150 euros por cita a cambio de verse con él "todas las semanas" y "si eso no te interesa también te ofrecería un dinero si me dejas chuparte yo a ti sin tu hacer nada". Otro, en cambio, subía la apuesta a 800 o 900 euros a cambio de "compañía" para el fin de semana.

Además de las propuestas sexuales, también le han llegado ofertas para limpiar casas en la que, tras mucho preguntar, el hombre le confiesa que él y su mujer "son nudistas y a veces van desnudos por casa estando la persona que limpia".

"Reconozco que me esperaba algún mensaje de este tipo, pero esperaba que me llegasen ofertas de verdad, de trabajo", añade. Ante la pregunta de si ha pensado de denunciar la avalancha de mensajes sexuales a las autoridades, responde: "La gente me ha planteado denunciarlo a la Policía, sobre todo mi madre, pero creo que no va a valer para nada, estas proposiciones no son un delito".

Lydia, que sigue sin encontrar el trabajo que buscaba para compaginarlo con sus estudios universitarios, ha recibido también muchos apoyos en las redes sociales. Gente que le ha emplazado a que publique ese anuncio en webs especializadas para el cuidado de niñas y niños y para dar clases particulares.

Necessitem canviar profundament aquesta societat, construir noves masculinitats, generar models relacionals vertaderament igualitaris i lliures, acabar amb comportaments com aquests. Més coeducació. Gràcies per fer-ho públic @__inmensidad lluitarem amb tu https://t.co/yV4gaihT5P — Vicent Marzà (@VicentMarza) 27 de enero de 2019

Uno de los últimos apoyos ha sido el del conseller de Educació del gobierno valenciano, Vicent Marzà quien, a través de su perfil de Twitter, ha abogado por "construir nuevas masculinidades, generar modelos relacionados verdaderamente igualitarios y libres y más coeducación" con el objetivo de "acabar con comportamientos como este".