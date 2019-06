El canvi del moll de creuers sense informe ambiental dispararà la contaminació en el districte marítim de València

El port de València figura entre els 50 d’Europa amb més contaminació en l’aire com a conseqüència de l’activitat dels creuers, en concret, està en el lloc 46é d’un rànquing que encapçalen Barcelona i Palma de Mallorca, seguits dels ports de Venècia, Civitacecchia i Southampton. Així, Espanya, Itàlia, Grècia, França i Noruega són els països més exposats a la pol·lució que generen els grans vaixells de passatgers.

Aquesta és la conclusió d’un estudi recent elaborat per la federació Transport & Environment, de la qual forma part Ecologistes en Acció, que ha analitzat la contaminació de l’aire causada per creuers de passatgers de luxe en aigües europees.

Segons l’informe, amb dades de l’any 2017, les 56 escales de creuers analitzades en el port de València van emetre 4.917 quilos de diòxid de sofre, és a dir, quasi cinc tones. Només l’any passat hi van atracar un total de 194 vaixells.

Segons la federació ecologista, les emissions d’òxids de sofre, que tenen l’origen en el combustible d’aquests grans vaixells, que és dels més tòxics que hi ha, formen aerosols de sulfats (SO 4 ) que incrementen els riscos per a la salut humana i contribueixen a l’acidificació dels sistemes terrestres i aquàtics.

En el seu informe, Transport & Environment afirma que Europa "hauria d’implementar una regulació d’emissions zero per als creuers en els ports tan prompte com siga possible, que podria estendre’s a altres tipus de naus".

Fum procedent de diversos vaixells del port de València

L’estudi recomana també ampliar les àrees de control d’emissions (ECA, per les sigles en anglés), actualment en vigor únicament a la mar del Nord, la Bàltica i el Canal de la Mànega, a la resta de les mars europees.

Malgrat aquestes dades, l’Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar al final de l’any passat una modificació del projecte d’ampliació nord que implica, entre altres coses, traslladar els dos molls de creuers situats en aqueixa zona, allunyada del nucli urbà, a les antigues drassanes de Boluda, situades més prop de la ciutat, al costat del barri de Natzaret.

Com va informar eldiario.es, la modificació del projecte, que implica l’eliminació d’un dic i la prolongació d’un altre, es va fer sense actualitzar l’informe d’impacte ambiental de l’any 2007.

A més, aquesta modificació permetrà dedicar tota l’ampliació nord al trànsit de contenidors, amb la qual cosa s’augmentarà la capacitat sensiblement, així com el trànsit de vaixells de càrrega.

El trasllat de la terminal de creuers de l’ampliació nord a les antigues drassanes de Boluda suposarà atorgar al president del lobby valencià AVE (Associació Valenciana d’Empresaris) una concessió administrativa de 35 anys per a l’ocupació de 4.700 metres on construirà dues torres d’oficines i una zona d’aparcaments.

Un vaixell vist entrant al port i la seua dreta un creuer atracat

Aquest ha sigut el peatge que ha hagut de pagar l’APV per recuperar els terrenys que Boluda tenia en concessió fins a l’any 2027, malgrat que ja fa anys que no s’utilitzen per a construir o reparar vaixells.

No obstant això, des de l’organisme portuari van assegurar en el seu moment que el rescat de la concessió a cost zero era inviable atés que en l’actualitat les drassanes continuen tenint activitat, però per a reparació de contenidors.

Veïns i ecologistes contra la contaminació

Des d’Ecologistes en Acció han advertit que l’informe presentat parla tan sols de les emissions del trànsit de creuers, que a València no és especialment alt en comparació amb altres ciutats, però han advertit que és més contaminant l’activitat dels vaixells de contenidors: "Contaminen més perquè a les emissions dels vaixells se sumen les dels camions que acudeixen a traslladar-los".

En aqueix sentit han recordat que el port de València és líder d’Espanya quant a trànsit de contenidors i quart d’Europa i han alertat que "una vegada es complete l’ampliació nord estarem al nivell del port de Rotterdam, que és el número u del continent".

De la seua banda, l’associació de veïns de Natzaret ha presentat al·legacions al pla especial de la zona sud del port de València. Hi sol·liciten que l’avaluació ambiental es faça per procediment ordinari, llarg i detallat, i no simplificat com està previst.

Així, denuncien que "el pla especial no fa esment de mesures per a minimitzar l’impacte negatiu d’algunes activitats desenvolupades en el recinte portuari, com l’amarratge de grans vaixells portacontenidors i de creuers turístics al costat del nucli urbà de la ciutat, i especialment en el barri de Natzaret i el Grau, que suposen una font de contaminació acústica i atmosfèrica a causa de la gran potència dels motors, a la càrrega i descàrrega de contenidors, i al fet que utilitzen combustible de baixa qualitat amb un percentatge de sofre alt".

Per aquest motiu sol·liciten com a mesura de precaució que s’allunyen "els amarraments d’aquests vaixells del nucli urbà de la ciutat de València" i que s’exigisca que els vaixells utilitzen combustibles "menys contaminants".