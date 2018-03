Convertir una página personal de Facebook en una página de fans

Se tiene la errónea creencia de que los informáticos sabemos de cualquier tema en el ámbito de las tecnologías. A pesar de que sí que conocemos a grandes rasgos cualquier tema que se nos plantee, también es cierto que solo somos especialistas en algunos terrenos y no en otros. Por ejemplo en el tema de este artículo debo de reconocer que era prácticamente analfabeto y si a vosotros os pasa igual quizás este post arroje luz a la hora de compraros vuestra nueva tarjeta gráfica.

Elegir una tarjeta gráfica no es fácil, y no sólo por el enorme catálogo que encontramos disponible a día de hoy, sino también por el propio desconocimiento de buena parte de los consumidores que, a su vez, se dejan llevar por recomendaciones inadecuadas, fanatismos, publicidad o “chollos”. Es evidente que si la "cartera" no es problema cuanto más dinero nos cueste, más prestaciones nos ofrecerá. Pero para el caso de las tarjetas gráficas podríamos gastarnos más dinero que en el resto de componentes y no cubrir correctamente nuestras necesidades.