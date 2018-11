La meitat dels 11.150 apartaments turístics que s’ofereixen a València són il·legals

La meitat dels apartaments turístics de la ciutat de València que s’ofereixen en les principals plataformes digitals estan actualment en situació irregular, i la majoria incompleixen la nova Llei de turisme aprovada al maig que va entrar en vigor el 9 de juliol passat.

Així es desprén de les diferents dades obtingudes per eldiario.es, segons les quals la ciutat compta en l’actualitat amb 11.150 apartaments turístics anunciats en les diferents plataformes digitals de lloguer, segons el web DataHippo que aglutina i depura aquesta informació.

El 58% dels apartaments se situen als districtes de Ciutat Vella (2569), als Poblats Marítims (1.659), a l’Eixample (1.213) i a Extramurs (1.045).

No obstant això, fonts de l’Agència Valenciana de Turisme han informat que el registre oficial d’apartaments turístics té actualment 5.715 allotjaments donats d’alta a València, per la qual cosa hi ha un desfasament de 5.435 que s’ofereixen en les diferents plataformes digitals sense estar en el cens esmentat, i queden per tant en situació irregular i s’exposen a sancions de fins 600.000 euros.

Des de l’entrada en vigor de la nova normativa, segons la qual per a poder incloure un habitatge en el registre d’apartaments turístics s’ha de presentar un informe municipal de compatibilitat urbanística, només s’han donat d’alta en el cens autonòmic 115 allotjaments turístics que havien presentat la documentació abans que arrancara la llei.

Tanmateix, en les plataformes digitals s’han donat d’alta des del juliol 1.390 apartaments turístics a València ciutat que també estarien en situació irregular, ja que l’Ajuntament ha confirmat que des que es va posar en marxa la Llei de turisme no ha atorgat cap permís per a poder inscriure’s en el registre.

Per tant, es dóna una situació contradictòria. La majoria dels 5.715 apartaments turístics censats en el registre autonòmic no compleixen la normativa actual, ja que es van donar d’alta abans que entrara en vigor, quan els requisits eren menys restrictius.

En concret, l’Ajuntament va estimar en el seu moment que entre un 65% i un 70% dels apartaments incompleixen els requisits establits en el pla general d’ordenació urbana (PGOU) que s’exigeixen actualment.

No obstant això, com que l’aplicació de la llei no té caràcter retroactiu, de moment aquests apartaments turístics podran operar amb normalitat. Tot i així, l’Agència Valenciana de Turisme estudia, quan es desplegue el decret, establir un termini perquè els allotjaments que no tenen permís municipal el puguen obtindre.

Així doncs, hi hauria dos registres: l’actual, anterior a la llei, i un de nou posterior. Al mateix temps, s’habilitaria un termini per a poder passar d’un cens a l’altre.

Inspeccions i denúncies

Segons han informat fonts de l’Agència Valenciana de Turisme, "en aquests moments la província de València compta amb quatre inspectors, i es duplica així la xifra amb què comptava fins fa només un parell de mesos".

L’entitat té previst destinar l’any que ve 574.000 euros per a contractar 10 inspectors més per a tota la Comunitat.

El president del Consell, Ximo Puig, va comentar que sumaran a les tasques de control tant les policies locals dels diferents municipis com la Policia Autonòmica.

Des de València en Comú han proposat la creació d’un cos municipal especialitzat d’inspectors d’habitatges turístics alternatiu a l’autonòmic, amb l’objectiu de controlar la proliferació descontrolada d’aquesta mena d’habitatges.

Durant l’any passat es van dur a terme a la província d’Alacant 731 inspeccions, a la de Valènciaç 847 i a la de Castelló 649.

Les inspeccions s’han traduït en 417 denúncies a València, 861 a Alacant i 328 a Castelló.

Cal destacar que les denúncies incideixen fonamentalment en els serveis deficients, instal·lacions deficients i incompliment de contractes.

En el que va d’any, s’han inspeccionat i alçat 117 actes a Alacant, 260 a Castelló i 106 a València.