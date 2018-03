El maratón y el media valencianas, entre las mejores pruebas de España

La ciutat de València acull aquest diumenge, dia 15, una nova convocatòria esportiva que, en esta ocasió, té un marcat caràcter festiu. Es tracta de la VIII Volta a Peu a les Falles, que donarà començament a les 09:00 hores i es prolongarà durant poc més de 60 minuts pels carrers del centre urbà.

Des del Centre de Gestió de Trànsit s'ha preparat un dispositiu especial per a garantir el transcurs fluid de la cita esportiva així com de la mobilitat ciutadana, tant de transeünts com de ciclistes i conductors.