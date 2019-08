Los recortes de 438 millones no se aprobarán por pleno del Consell y Compromís quiere consensuarlos

Los recortes motivados -en parte- por la falta de Gobierno en Madrid están siendo el primer test de estrés del nuevo Gobierno del Botànic. Tras las duras negociaciones para repartirse las áreas del Consell los pasados meses de mayo y junio y con el adelanto electoral -único acuerdo no votado por unanimidad en la pasada legislatura- todavía presente en la memoria a corto plazo de algunos miembros de Compromís, la aplicación de la tijera ha vuelto a soliviantar la convivencia entre los socios.

A finales del mes de julio, desde Hacienda se comunicó a las diferentes conselleries la necesidad de realizar "un ajuste en el marco de la planificación presupuestaria de 2019". El departamento de Vicent Soler daba hasta el 31 de julio para que cada área comunicara y procediera a realizar los documentos de retención de crédito de todos aquellos créditos en situación de disponibilidad actual que no fueran a estar afectados por la realización de actuaciones.

Tras obtener esa información, que es en la que se ha basado Hacienda para repartir las cargas en los recortes, el conseller de Hacienda presentó su plan para cuadrar las cuentas en el pleno del Consell del 2 de agosto. La medida, que no estaba en el orden del día, no se llevó a votación por el desacuerdo entre los socios. Fuentes de la conselleria que dirige Vicent Soler explicaron este martes que no sería necesario que el plan de recortes se vote en el seno del Gobierno valenciano al tratarse de "retenciones de crédito".

Tras ese pleno y durante el mes de agosto, desde Hacienda facilitaron el documento con el reparto de tijeretazo conselleria por conselleria, asignaciones que no acaban de satisfacer a la coalición. Algunos de sus miembros se niegan incluso a que se toque ninguna de sus partidas y culpan al Gobierno central de obligarles a pasar la tijera. Consideran que, al menos en el caso de las transferencias por el IVA e impuestos especiales, con un decreto se podría desbloquear parte de la situación.

Fuentes de Compromís critican el modo con que se les ha presentado el plan de recortes para cuadrar 2019 y piden negociar para consensuar los recortes. "No dejaremos que pase como con el plan de ajuste, cuando Hacienda lo envió a Madrid sin consultar a sus socios", recuerdan. Las mismas fuentes se muestran muy críticas con la gestión de Pedro Sánchez en materia de financiación: "Con el PSOE hemos avanzado lo mismo que con el PP: Nada".