Estañ arranca a Puig la promesa de agotar la legislatura y una reunión del Botànic antes del debate de política general

El líder de Podemos, Antonio Estañ, arranca el curso con las pilas cargadas. El dirigente de la formación morada, testigo de las recientes disputas en el seno del Ejecutivo valenciano, se ha reunido este lunes con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para aclarar una serie de cuestiones que pululaban en las conversaciones políticas y periodísticas.

No, no va a haber adelanto electoral. "No hay motivos para ello. Nos interesa acabar la legislatura", ha sentenciado Estañ al acabar la reunión de menos de una hora en el Palau, donde ha asegurado que ese ha sido el compromiso de Ximo Puig. Además, ha explicado el síndic, de barajarse en el futuro un adelanto de los comicios, debería ser un acuerdo entre PSPV, Compromís y su formación.

Podemos, que se ha presentado como la pata que unía las instituciones con la ciudadanía, dado que no se incorporó al Consell al firmar el Pacto del Botánico, había perdido algo de fuelle este verano, en el que el foco estaba sobre las tensiones entre PSPV y Compromís. La formación morada resurgió la pasada semana como mediador entre los socios de Gobierno e intentó limar asperezas y rebajar el incendio que amenazaba al Botànic, planteando una reunión a tres bandas entre los partidos que firmaron el acuerdo de legislatura. Ambos dirigentes parecen haber retomado las relaciones trasladando la buena sintonía entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El presidente, al contrario de lo que sostenía el síndic socialista en las Corts Valencianes y vicesecretario general de su partido, Manolo Mata, ha aceptado la propuesta para celebrar dicha reunión del Pacto del Botánico antes del debate de política general, que arranca el próximo 11 de septiembre. La duda ahora es si la reunión será entre Mónica Oltra, Ximo Puig y Antonio Estañ o entre los dirigentes que forman la comisión de seguimiento del pacto.

El portavoz morado ha aprovechado la reunión para plantear algunas de las prioridades de Podem para los Presupuestos de la Generalitat de 2019, el próximo gran debate, entre las que sitúa la política expansión del parque público de vivienda, acabar con los barracones, mejorar la atención sanitaria, aumentar el apoyo a las pymes y, de nuevo, la tasa turística.