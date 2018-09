La bambolla del lloguer reactiva l’oferta de pisos compartits a València: una habitació es paga a 273 euros

La bambolla de preus que es viu a València en el mercat del lloguer d’habitatges ha reactivat l’arrendament d’habitacions, una modalitat molt estesa abans de la crisi, però que va anar desactivant-se durant la recessió, excepte per a sectors molt específics com el d’estudiants.

Segons dades facilitades pel portal immobiliari Fotocasa, especialista en el mercat d’habitatge de segona mà i de lloguer, nou districtes de la ciutat tenen ja amb una oferta significativa per a arrendar habitacions, amb un preu mitjà el mes d’agost de 273 euros per mes, un 6,3% més que en el mateix mes de l’any anterior.

En concret, es tracta dels Poblats Marítims (271 euros per habitació), Algirós (261 euros), Camins al Grau (263 euros), el Pla del Real (283 euros), la Saïdia (252 euros), Ciutat Vella (328 euros), Benimaclet (228 euros), l’Eixample (319 euros) i Extramurs (296 euros).

En totes les zones els preus de les habitacions han apujat l’últim any, llevat de la Saïdia, on han abaixat un 1,4%. Els districtes on més s’han incrementat han sigut el Pla del Real amb un 13,9%, Algirós amb un 11,4% i els Poblats Marítims amb un 11,3%. En la resta dels casos les variacions estan al voltant del 5%, tret d’Extramurs, on s’han encarit un 9% i l’Eixample, amb un 3,5%.

En comparació amb altres capitals espanyoles, València no és de les ciutats més cares per a llogar una habitació. Segons l’estudi, Barcelona i Madrid són els municipis amb els preus més elevats.

Així doncs, compartir habitatge a Barcelona costa de mitjana 508 euros per mes i a Madrid 429 euros per mes. El segueixen Palma de Mallorca (377 euros), Bilbao (358 euros), Vitòria (302 euros) i Alcalá de Henares (285 euros).

A més, València està encara lluny de la mitjana nacional, ja que llogar una habitació a Espanya costa 325 euros per mes.

"El fort repunt dels preus dels lloguers està obligant moltes persones a haver de decantar-se per l’opció de compartir, especialment a les grans ciutats com Barcelona i Madrid, on ja fa uns quants anys que es registren fortes tensions en els preus, que ara es traslladen als preus dels pisos compartits", explica Beatriz Toribio, directora d’Estudis de Fotocasa.

Els lloguers apugen un 42% en quatre anys

A aquesta llista podria sumar-se València. Com ja va informar eldiario.es, el preu del metre quadrat va arribar al juny a 8,29 euros a la capital, la qual cosa suposa un increment del 6% només el primer semestre d’enguany.

Això vol dir que un pis de 100 metres quadrats es cotitza actualment a 829 euros per mes.

L’increment és molt més espectacular si es compara amb el mínim registrat al maig del 2014. Des de llavors fins ara l’encariment dels lloguers ha ascendit un 42%.

El Consell fa front a la bambolla

Precisament, aquesta setmana la consellera d’Habitatge, María José Salvador, va explicar les mesures previstes en la Llei per la funció social de l’habitatge per a frenar la bambolla del lloguer.

D’una banda, estableix sancions de 600 i 3.000 euros als bancs i grans propietaris que no informen i posen en lloguer social els seus pisos buits, un punt que ja ha aconseguit aflorar 7.000 habitatges buits que hauran d’eixir al mercat.

De l’altra, Salvador va anunciar que abans de final d’any es presentarà l’índex de referència de preus de lloguer que marcarà, per ciutats i per barris en el cas de les més grans, uns preus de mercat per als lloguers de particulars tenint en compte les dimensions de l’habitatge, les qualitats o l’antiguitat, amb l’objectiu de donar als inquilins potencials una referència oficial i rigorosa del preu de mercat de l’habitatge que els interessa llogar, així com evitar pujades desproporcionades i fora de mercat.

Ciutats com París o Berlín ja tenen aquestes eines correctores per a evitar pujades de preus desmesurades. A més, la consellera va comentar que pretenen que aquest índex siga vinculant i, per tant, de compliment obligat, la qual cosa en la pràctica suposaria marcar als particulars els preus màxims a què pot llogar el seu immoble. No obstant això, per a fer-ho necessitarà el vistiplau del Govern central, que hauria d’escometre una reforma legal.