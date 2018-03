El gran evento del humor: 19 cómicos en 3 días

Emmanuel Vizcáino llega por primera vez al Circuito Café Teatro con su espectáculo puro de café teatro. El humor sin duda es el protagonista y a través del personaje Grabriel podréis disfrutar de alocadas situaciones. Viene desde Murcia, y con un intenso recorrido profesional tanto como actor y cómico, como profesional de una productora y distribuidora de Artes Escénicas. Vamos, que tablas no le faltan ni en el escenario, ni detrás. Todo un honor tenerlo por los locales del Circuito. (Viene en noviembre y puedes ver sus fechas en circuitocafeteatro.com)

Cuéntanos un poco sobre tu carrera profesional. ¿Cuándo comenzaste en el mundo del humor?

No es algo premeditado. Quiero decir que no me levanté un día y me dije ‘voy a ser cómico’, sino que las cosas han ido encajando de a poco y me han traído hasta aquí. Si me recuerdo como un zanguango y payaso desde chico. Crecí en una familia de cachondos donde la broma, contar chistes y anécdotas graciosas,… formaban parte de nuestra vida diaria. Desde chico era el graciosete de clase y eso. Así que empecé a escribir teatro con 16 o 17 años y, desde entonces, he pasado por el stand-up, el cabaret, el café concert,… pero lo que más me gusta es el teatro.