Un camió per a detectar tumors en l’hospital d’Alzira

Un tràiler de grans dimensions s’instal·la dos dies cada dues setmanes a la vora de l’hospital d’Alzira equipat amb un Pet Tac, un equip de gran precisió amb què es detecten diferents tipologies de tumors.

Aquest és el sistema emprat fins ara per Ribera Salud per a dur a terme proves encaminades a diagnosticar diverses tipologies de càncer.

Un sistema que, segons el parer de la directora general d’Alta Inspecció de la Conselleria de Sanitat, Isabel González, no és el més idoni: "Si tens un pacient amb una sospita que pot tenir càncer, no pots esperar 15 dies que vinga el camió per a fer-li una prova".

González, juntament amb el comissionat Salvador Llopis, són dues de les peces clau de l’equip que fa quasi un any que treballa en la recuperació per al sistema públic de tot el departament sanitari de la Ribera, cosa que es materialitzarà a partir de l’1 d’abril, després de 18 anys en mans de Ribera Salud.

Segons expliquen, Sanitat té en procés l’adquisició d’un Pet Tac per a tenir-lo permanentment en l’hospital d’Alzira, de manera que els pacients podran fer-se les proves qualsevol dia en l’interior de l’hospital.

Precisament el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) ha publicat aquest divendres la licitació per a l’adquisició d’aquest equip i d’un accelerador lineal nou (equip de radioteràpia) per a aquest centre sanitari, juntament amb altres equips ecògrafs i de raigs X per a altres departaments, amb un pressupost base de 5 milions d’euros.

De la seua banda, fonts de Ribera Salud asseguren que "la política de l’empresa ha estat sempre posar a disposició dels ciutadans de la Ribera la millor i més àmplia cartera deserveis possible, i l’última tecnologia disponible, per a millorar la qualitat assistencial,terapèutica i diagnòstica i evitar desplaçaments".

Per aquesta raó, afigen, "l’Hospital de la Ribera, tot i ser un hospital comarcal, compta amb serveis i especialitats de referència i amb tecnologia només disponible en els grans hospitals".

En aquest sentit, "en la Ribera, el Pet Tac està oferint-se des de fa 10 anys; el fet que siga mòbil no és gens estrany i es produeix en distints hospitals públics i privats".

De fet, comenten que "en el plec del recent concurs públic que ha tret la Conselleria per a les ressonàncies magnètiques d’uns quants hospitals públics a la Comunitat Valenciana al març, en els departaments de Vinaròs, Requena i la Marina Baixa, es tracta d’unitats mòbils de ressonàncies magnètiques".

No obstant això, fonts de Sanitat destaquen que "cap hospital públic té ara un Pet Tac mòbil, ja que en l’únic en què s’usava, el Provincial de Castelló, es va instal·lar fa mesos un equip". A més, asseguren que "les unitats mòbils de ressonàncies s’usaran durant sis mesos, fins que s’instal·len màquines fixes".

Equipament obsolet a la Ribera

L’obsolescència dels equips tecnològics del departament de la Ribera és un dels grans problemes que s’han trobat els responsables de Sanitat durant el procés de reversió a la gestió pública: "La majoria dels aparells tenen més de set anys i això vol dir que, encara que funcionen, des del punt de vista tecnològic cal anar renovant-los, cosa que pot tenir un cost estimat d’uns 6 milions d’euros", explica Llopis.

De fet, "el nou accelerador lineal substituirà un dels dos existents que té 18 anys, els aparells de raigs dels centres de salut de la Ribera tenen entre 10 i 15 anys i s’espatlen cada dos per tres, els aparells de quiròfans, intensiva i hemodiàlisi tenen prop de 10 anys".

D’altra banda, el comissionat estima que l’hospital, que pot aconseguir fins a 302 llits quan les habitacions es fan dobles en moments de pics, s’ha quedat menut per l’augment d’especialitats que acull, per la qual cosa estima que "per a mantenir l’actual ritme quirúrgic caldria sumar-hi un quiròfan i, almenys, 60 llits més".

En aqueix sentit, s’han plantejat diverses opcions: "una passaria per portar les consultes externes als centres de salut i especialitats amb l’objectiu d’aprofitar aqueix espai per a créixer amb una sala o dues més; a més, caldria reconsiderar una ampliació de les urgències i les cures intensives amb un model més humanitzat amb vista als familiars", explica.