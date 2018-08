La alcaldesa de Castellón denuncia insultos y amenazas en redes sociales

La alcaldesa de Castellón, la socialista Amparo Marco, ha denunciado a través de su perfil de Twitter el acoso al que ha sido sometido en redes sociales, donde ha sido objeto, tanto ella como sus hijas, de insultos y amenazas a raíz de la inundación del estadio de Castalia, de propiedad municipal pero donde juega sus partidos el Club Deportivo Castellón, después de las fuertes lluvias de hace unos días que afectaron al campo y dejaron en evidencia las deficiencias y el deterioro que sufre la instalación.

Cuando una persona utiliza el insulto y la amenaza para defender una posición, política o no, además de maleducada, grosera, machista y de denotar complejo de inferioridad le quita toda la razón aunque la tuviere. — Amparo Marco Gual (@AmparoMarcoGual) 23 de agosto de 2018

No entiendo la actitud beligerante contra una persona que desde que es alcaldesa ha tratado de salvar al CD Castellon manteniendo infinidad de reuniones, pidiendo desde hace dos años que se redactará el convenio que diera seguridad a ambas partes y anunciando 1 mil €de inversión — Amparo Marco Gual (@AmparoMarcoGual) 23 de agosto de 2018

La presión para conseguir un objetivo la puedo entender, el acoso NO. Velaré por la integridad de mis hijas que nada deben en este sinsentido. Quien quiera saber del convenio que se dirija al concejal delegado de Deportes, Enric Porcar. Gracias!! — Amparo Marco Gual (@AmparoMarcoGual) 23 de agosto de 2018

Así, Marco explica a través de su perfil de Twitter que puede entender la presión para conseguir un objetivo, "el acoso NO". "Veralé por la integridad de mis hijas que nade tienen deben en este sinsentido", escribe. Además, invita a quien quiera conocer la situación del convenio con el Castellón a que se dirija al concejal de Deportes, Enric Porcar.

Lamenta la utilización del "insulto" y la "amenaza" en la defensa de una posición, "política o no". "Además de maleducada, grosera, machista y de denotar complejo de inferioridad le quita toda la razón aunque la tuviere", sostiene la alcaldesa, quien no entiende la actuación "beligerante" contra su persona. Desde que es alcaldesa, afirma, "he tratado de salvar al CD Castellón manteniendo infinidad de reuniones, pidiendo desde hace dos años que se redactara el convenio que diera seguridad a ambas partes y anunciando un millón de euros de inversión".

El CD Castellón ha denunciado la falta de inversión en el estadio y la Federación de Peñas ha convocado una protesta, coincidiendo con el primer partido liguero de este próximo sábado 25 de agosto, para reclamar actuaciones ante el deterioro que sufre el estadio: "creemos que está en peligro toda la afición y pensamos que antes de que suceda algo que tengamos que lamentar, tenemos que mostrar nuestra disconformidad con el trato que recibimos los miles de 'orelluts' que acudimos partido a partido al Estadio Municipal de Castalia".