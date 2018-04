Bronca de una concejal animalista de Torrevieja y los dueños de un perro perdido: "Si quitáis la mierda del Facebook podemos hablar"

"Si vosotros pasáis a portaros como adultos y quitáis la mierda que habéis puesto en el Facebook y todo eso, entonces quizás podemos hablar". Así finaliza una conversación entre la concejal de protección animal de Torrevieja, Carmen Morate, y una familia que perdió a su perro en la localidad alicantina.

Una familia de León que pasaba las vacaciones en Torrevieja perdió a su yorkshire, que la Guardia Civil llevó a sus dependencias. El Ayuntamiento, que gestiona la protectora municipal, publicó en sus redes sociales la foto del can y un teléfono de contacto. Los familiares residentes en Torrevieja y los propietarios, vecinos de León, contactaron con la protectora, donde es voluntaria la concejal animalista. Tras varios contactos para la devolución del animal, Morate protagoniza un bronco encuentro.

"Carmen, estoy en la Policía, me vas a dar el perro o tiro pa' alante? ¿Me vas a dar el perro o te voy a denunciar" comienza la llamada de la dueña del perro. La edil le responde que el perro está en la protectora y pierde los nervios "me estáis tocando hasta los huevos."

En la grabación que ha hecho pública la familia leonesa se puede escuchar a Morate decir: "Yo le estoy dando vueltas todo el día y me estáis tocando un poco la moral, me estáis tocando hasta los huevos, hasta los huevos me estáis tocando. Si vosotros pasáis a portaros como adultos y quitáis la mierda que habéis puesto en el Facebook y todo eso, entonces quizás podemos hablar, y si no, aquí no hay conversación alguna, ¿vale? Porque, si no, la que va a denunciar soy yo". Y ahí finaliza la parte de la conversación grabada.

La concejal explica a eldiario.es que en la llamada perdió los nervios y que quizá no utilizó el tono más adecuado: "no fue muy inteligente por mi parte". Pero apoyándose en las recomendaciones de la Guardia Civil, se mantendría en la misma posición. "Les digo que cuando se comporten como adultos podemos volver a hablar". Preguntada por si considera esto un chantaje, como apunta la familia, rechaza esta interpretación: "Para que les devuelvan al perro no tienen necesariamente que hablar conmigo, no soy la única del albergue, les he dicho que contacten con el Ayuntamiento de Torrevieja" y apunta a que les ha dado todo tipo de facilidades, dándoles su teléfono personal.

Fuentes de la concejalía indican que la Guardia Civil les aconsejó no devolver al animal porque se encontraba en mal estado de salud y no llevaba el chip obligatorio. De hecho, en el atestado se indica que “se encuentra en condiciones pésimas de salubridad, desprendiendo fuerte olor y teniendo el pelo zarrapastroso” . Según el relato de la concejal, cuando le explica a la familia las recomendaciones de la Guardia Civil y les explica que "se va a complicar un poco" el proceso de devolución, los dueños se enzarzan por teléfono y por redes sociales con la concejal en conversaciones previas a la publicada por el diario Información. En esta última, es cuando estalla. Además, Morate denuncia una campaña de acoso por parte de sus oponentes políticos. "Me tenían ganas", apunta, y han aprovechado el revuelo para cargar contra ella.

"He sufrido un acoso desproporcional por parte de esta gente que no deseo a nadie. Gente que si hubieran acudido a la policía en su momento, seguro que se lo hubieran entregado. Y si hubiera tenido chip como la ley manda, todo esto no hubiera sucedido", insiste la concejal, que considera que se podría haber resuelto la situación mucho antes.

En un comunicado, indica que, siguiendo el protocolo, trasladaron el perro a la base de la Policía Local donde se constató que no lleva el obligatorio chip identificativo "por lo que es imposible localizar al dueño. En consecuencia queda en depósito en la jaula habilitada para tal fin en la Policía Local". Poco después, pasa al refugio de animales y, al no llevar chip ni estar vacunado, la concejal se lo queda en el despacho una mañana hasta encontrarle una casa de acogida.

La concejal ha explicado a este diario que la semana que viene se reunirá con la patrulla policial de medio ambiente para evaluar la situación y ver cómo pueden devolver al perro sin que haya riesgo para el can ni problemas con la documentación.