El 'chorizo para paella', la inocentada que le puede salir cara a la mayor empresa arrocera valenciana

Todo empezó el 26 de diciembre, cuando comenzó a circular por redes sociales la imagen de un 'chorizo para paella' que teóricamente había lanzado la empresa Dacsa, la mayor arrocera valenciana. Un producto supuestamente destinado al público anglosajón que generó gran controversia entre numerosos usuarios de redes sociales, que consideraron prácticamente un atentado contra el plato insignia de la gastronomía valenciana esta (ficticia) iniciativa.

Dacsa contó además con la complicidad del "provocador gastronómico" Paco Alonso (Paco a la Naranja) que, como relata en un artículo que firma en La Vanguardia, actuó como "colaborador necesario" y "a título completamente gratuito". Alonso publicó un vídeo en Twitter cargando contra el 'chorizo para paella' y el "oportunismo comercial" de la empresa, ayudando de este modo a que la campaña se hiciera viral. Este mismo viernes, 28 de diciembre, ha publicado un nuevo vídeo reconociendo la inocentada.

Paco Alonso no fue el único 'colaborador necesario'. La empresa arrocera también contó con la ayuda de Toni Carceller, uno de los participantes en el televisivo concurso gastronómico Masterchef, quien también participó de la broma en redes sociales.

La empresa, además, contribuyó en los días previos a confirmar la 'veracidad' del nuevo producto a través de sus redes sociales, lo que indignó todavía más, si cabe, al ya de por sí enfadado público.

Muchos nos lo habéis preguntado, os confirmamos el lanzamiento de nuestro nuevo producto:

¡El auténtico chorizo especial para paella!



Molts ens ho heu preguntat, us confirmem el llançament del nostre nou producte:

No obstante, y a pesar de las aclaraciones que se han producido a lo largo de este viernes, con Dacsa, Alonso o Carceller reconociendo que todo se trataba de una inocentada, hay quienes han manifestado que dejan de ser clientes de la marca valenciana por esta broma: "con esto no se juega, yo ya he cambiado de arroz por si acaso", apuntaba un usuario en twitter.

Polémica con Jamie Oliver

No es la primera vez que mezclar el chorizo y la paella provoca una gran polémica en redes sociales, y si no que se lo pregunten al popular cocinero británico Jaime Oliver. Hace ahora dos años, Oliver fue objeto de la ira de los usuarios valencianos de redes sociales después de que publicara su receta, que incluía chorizo, y que aseguró que "sabe mejor".

El cocinero llegó a reconocer en la BBC que había recibido amenazas de muerte "de todo tipo" y que todo lo que hizo durante un mes "quedó ensombrecido por culpa del chorizo".