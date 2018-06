La Generalitat cede siete solares para que los ciudadanos que creen cooperativas puedan construirse viviendas protegidas

La Comunitat Valenciana estrenará una nueva modalidad para promocionar viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles.

El Secretario Autonómico de Vivienda, Josep Vicent Boira, la directora general, Rebeca Torró, y la directora general de la nueva Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHa), Helena Beunza, han anunciado este jueves que la Conselleria sacará a concesión seis parcelas de su propiedad para la construcción de viviendas protegisdas en régimen de alquiler por parte de cooperativas ya existentes o creadas expresamente por la ciudadanía.

Según ha explicado Boira, esta fórmula que ya se aplica en muchas ciudades europeas permite a la Generalitat sacar adelante parcelas en las que en estos momentos no puede edificar por falta de recursos sin perder la propiedad del terreno, puesto las concesiones son por un periodo de 75 años. Una vez transcurrido este plazo, tanto el suelo como la edificación pasarán a manos de la administración.

Por su parte, Beunza ha comentado que el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicará en las próximas semanas el pliego de condiciones de estas cesiones, así como los requisitos que deben cumplir las cooperativas y los cooperativistas, como inquilinos de las viviendas.

Entre ellas, destacan que deberán destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente; disponer de una renta no superior a 4,5 veces el IPREM (unos 33.000 euros por unidad de convivencia); la cuota mensual a abonar a la cooperativa (en concepto de alquiler y gastos comunes) no podrá superar el 30% de los ingresos del cooperativista (inquilino); y no podrán enajenar la vivienda, aunque sí podrán transmitirla por herencia hasta el total de los 75 años de la cesión.

Las parcelas que saldrán a concesión están ubicadas en Gandia, Alzira, Torrent, Alicante, Alcoi, Sant Joan y Torrevieja y permitirá la construcción de unas 180 viviendas.

Además, el próximo 26 de junio se abrirá el plazo de solicitudes para acceder a 120 VPO en régimen de alquiler que se adjudicarán con criterios sociales.