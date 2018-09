Algemesí serà la seu de la xarxa de ciutats patrimoni cultural immaterial de la humanitat

Algemesí acollirà la seu de la xarxa de ciutats patrimoni cultural immaterial de la humanitat (ICCN, Inter-City Intangible Cultural Cooperation Network). La seu física se situarà en el Museu de la Festa i la presidenta de l'entitat passa a ser la primera autoritat local, en aquest cas l'alcaldessa de la ciutat, Marta Trenzano.

Aquesta ha sigut la decisió dels membres del ICCN reunits en la setena assemblea que s'ha celebrat a Algemesí. Esta xarxa és una organització internacional de governs locals i organitzacions culturals que té com a objectiu protegir el patrimoni cultural immaterial. L’ICCN treballa per a explorar polítiques creatives i efectives per a mantenir el patrimoni i la seua relació inseparable del desenvolupament local sostenible. En l'actualitat té 34 associats de 31 països i compta amb l'acreditació i el suport de la UNESCO.

Algemesí ha tingut una participació activa des del seu ingrés en l’ICCN. En totes les assemblees i reunions ha tingut presència tant institucional com de balls que participen en les Festes de la Mare de Déu de la Salut. “Hem sigut constants perquè creiem en l'esforç col·lectiu com a via per a l'enteniment entre les diverses cultures i per a donar a conèixer el nostre patrimoni”, assegura Marta Trenzano.

Per a l'alcaldessa d'Algemesí, “és obligat reconèixer el treball institucional dut a terme per anteriors corporacions, així com per Julio Blasco i els seus col·laboradors al capdavant del Museu de la Festa. El treball d'ells, de les persones implicades en les Festes de la Mare de la Salut i de tots els treballadors de l'Ajuntament es veu recompensat amb aquest reconeixement que es converteix des de ja en un nou repte per a nosaltres”.