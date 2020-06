El concejal de Carcaixent expulsado de Cs por pactar con Compromís y PSPV, deja el gobierno local por saltarse el confinamiento

Juan Albert, concejal del Ayuntamiento de Carcaixent, y miembro del equipo de gobierno comunicó la tarde de viernes 29 de mayo que, "por circunstancias personales que le impiden desarrollar sus funciones en el gobierno municipal, renuncia a su condición de teniente alcalde y a las delegaciones de gestión y a la dedicación laboral en este ayuntamiento". Pero detrás de esta renuncia se encuentra el hecho de que Albert se saltó el confinamiento decretado por el estado de alarma, provocando la crítica de los partidos de la oposición de la ciudad.

La decisión de Juan Albert de dejar tanto la segunda tenencia de alcaldía como la gestión del área de Servicios Municipales y PROCARSA (que ahora pasarán a competencia del alcalde hasta una nueva posible reorganización de gobierno) ha sido comunicada tanto al alcalde Paco Salom (Compromís) como la vicealcaldesa Sara Diert (PSPV). Los dos grupos municipales han destacado que “es fundamental respetar la decisión del concejal Juan Albert y que este paso al lado no impedirá continuar trabajando con la dedicación y estabilidad que se ha hecho hasta ahora”

Durante la conversación entre Juan Albert y los portavoces de Compromís y PSPV se hizo una “valoración positiva de la relación y del trabajo realizado”, y se manifestó la voluntad de todas las partes de continuar, “si bien desde fuera del equipo de gobierno, con esa relación, basada en la comunicación y la colaboración, para que la ciudadanía pueda contar en todo momento con los servicios básicos que el Ayuntamiento está obligado a prestar”.

No obstante cabe destacar que a pesar de la salida de Albert del gobierno municipal no renuncia a su acta como regidor. Y es que Albert actualmente es concejal no adscrito después de haber sido expulsado por Ciudadanos por haber permitido el gobierno de Compromís y PSPV, y su renuncia al acta supondría que entraría un nuevo regidor de la formación naranja, dejando en minoría el gobierno municipal. De esta forma el ejecutivo local de Paco Salom dependerá todavía de Albert, aunque ahora de forma externa al gobierno.