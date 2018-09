Dimite la portavoz de Compromís per Ontinyent, obligando al tercer relevo en la legislatura

Con dos cocejales con los que se quedó Compromís en el Ayuntamiento de Ontinyent en 2015 ya ha visto en tres años tres relevos en sus filas, la última la de la hasta ahora portavoz Sílvia Urenya.

Desde la coalición se ha emitido un comunicado en el cual manifiestan que "lamentamos las circunstancias personales y laborales que han llevado a nuestra compañera Sílvia Urenya a abandonar el cargo", añadiendo además que " sabemos que no ha sido una decisión fácil". En el mismo comunicado Compromís afirma que la propia Urenya ha manifestado que "mi situación profesional y personal ha cambiado mucho, cosa que no me deja tiempo para desarrollar las obligaciones como concejala y mucho menos como portavoz de Compromís por Ontinyent como corresponde”. Desde el Grupo Municipal concluyen que "entendemos perfectamente su situación personal que es muy difícil Y le deseamos el mejor en esta nueva etapa profesional".

Con esta marcha la portavocía pasa precisamente a un regidor que trae cinco meses en el cargo, Vicent Xavier Vila, quién tomó posesión del cargo el pasado mes de abril, en sustitución de Fran Quesada, nombrado en febrero Secretario Autonómico de Medio ambiente.

Pero el primer relevo de todos fue el del último candidato de Compromís y portavoz hasta enero de 2016, Joan Gilabert, quién dimitió en aquel momento entre discrepancias internas de la formación sobre el papel que tenían que asumir ante la mayoría absoluta conseguida por el PSPV de Jorge Rodríguez.

Precisamente Gilabert, a través de su perfil de facebook, ha hecho una valoración crítica sobre esta dimisión manifestando que "es el momento del reset, del proyecto, de equipos de trabajo, de rehacer un colectivo con ilusión y ganas de trabajar por Ontinyent. Ni es el momento del consejo de sabios, ni el de nuevos liderazgos para un colectivo deshecho. ¿Ahora qué? Ahora, mas personas con compromiso y menos sectarismo en Compromís".