Gandia restaura el mural 'Love is love' tras sufrir el tercer ataque lgtbifóbico en menos de dos años

Gandia ha restaurado por tercera vez en menos de tres años el mural 'Love i love' cuyo tema central es un beso homosexual, tras sufrir el tercer ataque lgtbifóbico en menos de tres años. Ha sido el propio autor de la obra, el artista muralista Flug, quien ha recuperado la imagen símbolo de la libertad sexual en la capital de la Safor.

El concejal de Cultura, Nahuel González, ha destacado la importancia de reivindicar la vigencia de este mural. “Los ataques de estos intolerantes no nos acallarán, no nos pararán la lucha a través de la cultura por una sociedad más justa”. El edil ha agradecido también al artista “la voluntad de reparar el mural por tercera vez sin coste para la ciudad y pensamos que estos ataques nos hacen más fuertes y harán que más ciudadanía de Gandia apoyo al mensaje que la igualdad se un derecho humano y no nos pararán”.

Esta mañana paseando con Jordi hemos tenido que ver una vez más esta muestra de intolerancia por culpa de algún impresentable que todavía vive en la prehistoria. #Grafitti@flugvalencia@aj_gandia@PLGandiapic.twitter.com/qv2qmwFXWo — PaPaSaUrUs_oficial#YoMeQuedoEnCasa (@Rafa_Gregori) May 1, 2020

Por su parte la concejala de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas, Juana Navarro ha indicado que “se trata de una obra artística y especialmente la representación de una conducta positiva como es la del amor. Parece increíble como puede haber gente que pueda destruir este tipo de arte y de símbolo social, que es el amor entre dos personas. Esto nos dice que continúa habiendo LGTBIfòbia y que tenemos que seguir trabajando por una sociedad basada en la igualdad, el respeto, la diversidad y en la cual podamos vivir en libertad”.

El autor del mural 'Love is love' ha agradecido la presencia del colectivo de jóvenes y lgtbi que han venido a apoyar. “De nuevo ha sido atacado pero siempre diré que frente al odio siempre estará el amor como es el mensaje de este mural, que lleva firmado un poema de Vicent Andrés Estellés ‘paraules que parlaven d'un amor invencible'".

'Love is love' se hizo pintar ahora hace dos años, dentro del programa municipal Serpis Urban Arte Project, con motivo de la celebración de la III Gandia Pride, Orgullo Gandia. Está situado junto al aparcamiento municipal de Gregori Maians.