La alcaldesa de Palma de Gandia no dimite, será apartada del PSOE, y gobernará con el PP como no adscrita

Trini Miñana se mantendrá como alcaldesa de Palma de Gandia con el apoyo del PP, pero no lo hará como socialista después de que no haya accedido a la exigencia de la dirección comarcal del PSPV de la Safor-Valldigna, que le pidió la "dimisión irrevocable" porque la situación en la localidad "es insostenible".

Pero ante la desobediencia el PSPV no puede proceder a la expulsión de Miñana precisamente porque no es militante y fue elegida como independiente. De este modo el secretario comarcal socialista, Voro Femenía, ha explicado que ha trasladado a la dirección nacional del PSOE que tome medidas para que no represente a los socialistas en el consistorio.

Según explica femenía Ferraz procederá a pedir por carta a la secretaría del Ayuntamiento de Palma de Gandia que tanto Miñana como su concejal compañero David García, pasen al grupo de los no adscritos porque ya no representan al PSOE en el consistorio y no están en el grupo municipal socialista.

Trini Miñana se convirtió en alcaldesa de Palma de Gandia la pasada semana en el pleno en el que se tenía que votar a la nueva alcaldía tras el fallecimiento de la anterior, Inma Escrivà, de Compromís. En un principio, y pese a las malas relaciones PSPV-Compromís en la localidad, se esperaba que cada grupo votase a su candidato como en junio, es decir, Compromís 4 votos de sus concejales, PP 3 y PSPV 2. No obstante de forma unilateral el PP decidió apoyar a la candidata socialista para que no fuera nombrado alcalde el nacionalista Manolo Sansaloni, Miñana fue elegida alcaldesa.