Una xarxa d’acer evitarà despreniments de roques a la Cova Negra de Xàtiva

Una xarxa de 60 metres quadrats de cable d’acer, ancorats a la paret de roca amb fixacions de quatre metres de profunditat, subjecten ja un enorme bloc de pedra calcària que amenaçava amb desprendre’s, amb el conseqüent risc per a la seguretat dels visitants del paratge de la Cova Negra. La roca protegida, que es troba altament fissurada, se situa a escassos metres de l’entrada de la cova on es troba el jaciment prehistòric, i ja es considera una zona completament segura

Les obres han estat executades pel procediment d’emergència i han comptat amb un pressupost de 10.263,61 euros, les quals han estat finançades en un 90% per la Diputació de València i el 10% restat per l’Ajuntament de Xàtiva.

El diputat provincial de Medi Ambient de la Diputació de València, Josep Bort, ha visitat Xàtiva amb motiu de la firma de l’acta de recepció de les obres d’eliminació de risc geològic. L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, i la regidora de Medi Ambient, Pilar Gimeno, han acompanyat el diputat per comprovar in situ el resultat d’unes obres la finalitat de les quals ha estar garantir la seguretat dels visitants d’una de les zones mes transitades del terme municipal durant els dies de Pasqua.

L’alcalde Roger Cerdà ha manifestat que “era una qüestió de seguretat. Havíem d’assegurar la roca per evitar despreniments i riscos per a la seguretat de les persones que vulguen passejar pel paratge de la Cova Negra de Xàtiva. Sobretot de cara al moment que ve ara, amb la celebració de la Pasqua, en què centenars d’excursionistes acudiran a aquest indret a gaudir de la Natura en les condicions de seguretat que correspon”.

Per la seua banda, el diputat Josep Bort ha explicat que “tan l’alcalde com la regidora de Medi Ambient ens havien fet constar que tenien especial interès en dotar de seguretat a aquesta zona. L’obra és una actuació important per la tècnica que requereix, on s’ha perforat més de quatre metres amb unes subjeccions d’acer capaces de resistir qualsevol impacte i previndre possibles enderrocaments”.