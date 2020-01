Un juez impide borrar 700 pintadas nazis en Carcaixent porque las considera "pruebas"

Desde hace más de medio año el juez que investiga las alrededor de 700 pintadas con contenido nazi en Carcaixent no deja que el ayuntamiento de la localidad las borre porque las considera "pruebas". De esto se lamentan en el consistorio recordando que hay una persona investigada por haber cometido presuntamente un delito de odio, la cual ha reconocido ser el autor de al menos 400 de estas pintadas, y pese a que la Guardia Civil afirma que tiene documentadas con fotos todas las pintadas, y que incluso se han hecho informes caligráficos para dilucidar la autoría.

El concejal de Memoria Histórica de Carcaixent, Raimon Marí, explica que, después de denunciar el ayuntamiento los hechos ante el juzgado y de realizarse toda la recopilación de información por parte de la benemérita, se pidió permiso para poder borrar estos mensajes que contienen mensajes que van desde la apología del nazismo a otros de índole racista, homófobo, xenófobo y antifeminista. Marí afirma que se han enviado dos escritos y que no han tenido contestación por parte del magistrado, en las reiteradas peticiones verbales únicamente han obtenido como respuesta que la Guárdia Civil todavía no ha dado pruebas: "es como si se hubiese producido un asesinato y no se pudiera limpiar la sangre de la escena del crimen".

Marí añade que se ha contactado con delegación de Gobierno, y que se presentará en el próximo pleno municipal una moción para que el Ayuntamiento de Carcaixent inste al juez a levantar la prohibición de la limpieza de las pintadas. Por otro lado el concejal también apunta que se ha visto al investigado posteriormente poner otras pegatinas y hacer pintadas con mensajes similares por lo que han abierto otro expediente, y consideran que realmente puede ser el autor del 90% de las pintadas: tiene una forma de pintar la esvástica muy característica, y hasta los vecinos ya lo reconocen.

El responsable municipal afirma que la gente ha mostrado su preocupación, y que el ayuntamiento incluso ha promovido charlas y exposiciones para concienciar a la juventud sobre el problema del nazismo y lo que ha supuesto en la historia. Por otro lado vecinos de la localidad, a través de una plataforma montada expresamente -Carcaixent Neta- empezó por su cuenta a eliminar las pintadas, pero lo hacían simplemente pintando encima, sin hacer una actuación que tuviese en cuenta las características del muro sobre las que está, y sin ser eliminado realmente.

Concluye Raimon Marí afirmando que confían en que el autor se condenado y que tenga que pagar el coste del borrado de los mensajes de las calles que también suponen actos vandálicos.