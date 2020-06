Los pequeños crecen: La mayoría de pueblos valencianos de menos de 100 habitantes tuvo más altas que bajas en 2019

Un total de 12 de los 23 pueblos valencianos que tienen menos de 100 habitantes han tienen saldos de población positivos durante 2019: más personas se han empadronado de las que se han dado de baja, según los datos de variación poblacional que ha publicado el INE.

En concreto, Castell de Cabres, Palanques, Villores, Herbés, Vallat, Pavías, Villamalur, Torrechiva, Mater, Fuentes de Ayódar, Carrícola y Benillup tienen más empadronamientos que bajas, frente a Sempere, Fuente la Reina, Higueras, Tollos, Villanueva de Viver, Puebla de San Miguel, Sacañet, Torralba del Pinar, Vallibona, Espadilla y Toga, que tienen menos. Famorca es el único que se ha quedado igual, al tener tres empadronamientos y tres bajas.

Los dos pueblos más pequeños de la Comunitat suman habitantes: en Castell de Cabres se han empadronado cinco personas y no se ha dado de baja ninguna, y en Palanques, hay cuatro nuevos empadronamientos, y tampoco ninguna se ha dado de baja. Estas cifras son especialmente relevantes ya que se trata de dos municipios que a principios de 2019 contaban con 17 y 30 habitantes.

En el lado contrario se encuentra Tollos, que contaba con 57 habitantes a 1 de enero de 2019, y que ha visto como se han dado de baja 21 personas de su padrón, mientras que solo tres se han dado de alta. En total, esta localidad registra un saldo negativo de 18 personas, casi un tercio de su población.

Las únicas dos localidades que no han registrado altas en sus padrones en toda la Comunitat Valenciana, y las únicas tres que no han registrado bajas, se encuentran en este grupo de municipios: Sempere y la Puebla de San Miguel no han sumado vecinos, con lo que han perdido cuatro y un habitantes respectivamente.

En el lado contrario, Castell de Cabres, Palanques y Pavías no han perdido población en 2019, mientras que otras localides como Herbés, Vallibona, Villamalur o Villores solo han tenido una o dos bajas en su censo.

Hay varias localidades que han sumado más de 10 nuevos empadronamientos: en Vallat (49 habitantes), se han empadronado 10 personas y se han dado de baja cinco; en Torrechiva (81 habitantes) hay 12 nuevos vecinos y tres bajas; en Carrícola (94 habitantes), hay 13 nuevos altas y seis bajas y en Benillup (97 habitantes) hay 11 altas y 10 bajas.

Villamalur: 43 empadronados pero 62 vecinos

También es destacable el caso de Villamalur, que con apenas 62 habitantes a 1 de enero, sumó 43 nuevas altas durante 2019 (y dos bajas). Este caso trajo polémica, ya que el PPCV acusó al PSPV-PSOE de "adulterar el censo" en esta localidad para ganar las elecciones y de llevar a cabo un empadronamiento masivo.

Los 'populares' afirmaron, en su momento, que "para perpetrar un golpe de Estado en esta localidad, en las elecciones municipales los socialistas de Onda decidieron empadronar de golpe a 46 personas en una localidad con un censo de 58 personas" -62 según el censo de 2019-.