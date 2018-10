La comisión de expertos valora la predisposición del Gobierno a mejorar la financiación valenciana

La comisión de expertos de la Comunitat Valenciana para la reforma del sistema de financiación autonómica ha trasladado que el Ejecutivo socialista está dispuesto a una "reestructuración vertical" de recursos financieros de las comunidades autónomas. Como ya preveían los partidos, no habrá reforma del sistema de financiación antes de que acabe el año, pero desde el Ministerio de Hacienda hay un compromiso en compensar la falta de recursos a través de educación, sanidad y servicios sociales.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, insiste en que el Ejecutivo reclama los 1.300 millones de euros en financiación que faltan desde que el sistema está caduco, pero cambia la forma de hacerlo. "Eso se puede traducir mediante un Fondo Extraordinario o mediante medidas transitorias, y eso es lo que estamos peleando. No es una cuestión nominal, es cuestión de obtener más fondos para que los servicios públicos de los valencianos estén al nivel que se merecen", ha aclarado Soler después de su comparecencia, en la que otros grupos políticos le recriminaban que no aclarara si los ha pedido o no.

Es el caso de PP, Ciudadanos y Podemos, que valoran el esfuerzo de los expertos que negocian el cambio de modelo, pero que creen que no se está avanzando lo suficiente. El responsable de Hacienda de Ciudadanos, Toni Woodward, ha criticado que "más allá de palabras y promesas, no hay ninguna propuesta encima de la mesa sobre la reforma del modelo de financiación autonómica". Su homólogo del PP, Rubén Ibáñez, cree que "no se ha solucionado nada, estamos en el día de la marmota, volvemos a estudiar y reestudiar por medio de expertos, políticos, quien sea, el modelo de financiación, pero el Ministerio de Hacienda no se pronuncia absolutamente en nada, no hay un calendario firme". Por su parte, David Torres, de Podem, se muestra satisfecho con el inicio de las negociaciones, pero lamenta que no haya un documento sobre la mesa "no sabemos cuál es la posición, de los gestos a los hechos queda mucho", ha añadido.

Por parte de Compromis, la formación en el Congreso pide un 'cheque' de 1.300 millones, los correspondientes a la infrafinanciación, como condición para apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez. "Mientras no haya un sistema de financiación necesitamos medidas extraordinarias", ha explicado su portavoz en las Corts, Fran Ferri, quien considera los PGE "mejorables" en materias sociales. Soler ha reiterado que en los presupuestos de la Generalitat volverá a incluirse esta partida, como vienen haciendo cada año.

El Gobierno ha aprobado esta lunes en reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el proyecto de presupuestos del Estado que remitirá a Bruselas después del pacto formado con Podemos el pasado jueves. El president Ximo Puig valora que el acuerdo del Gobierno central con Podemos para apoyar los presupuestos "libera" financiación para la Comunitat Valenciana, como el compromiso de sufragar parte del desarrollo de la ley de Dependencia. Puig cree que "es muy importante para España que haya un presupuesto" y "que además tenga toda la mirada social posible". "En el caso de la Comunitat, -ha remarcado- sería muy importante que algunos de los compromisos que están en ese preacuerdo firmado entre el Gobierno y Podemos sirva par liberar una parte de nuestros recursos y por tanto ganar en financiación".

Según Soler y el representante socialista, José Muñoz, las cosas en la Moncloa en "sí han cambiado" ya que el Ejecutivo de Sánchez reconoce la necesidad de abordar un "reequilibrio vertical" de los recursos fiscales, algo que "no tiene precedente en la historia de la democracia española posfranquista". Ya hay quién descuelga el teléfono, dicen.