Un concejal de Ciudadanos, estrella de su televisión sin licencia: "Las locales son un negocio ruinoso, no conozco a nadie que se haya hecho rico"

El concejal de Ciudadanos en Alcalà de Xivert-Alcossebre (Castelló), Ximo Zaragoza, mantiene una pequeña televisión que emite sin autorización en el canal 36. En su modesta televisión, el concejal naranja ha impulsado su carrera política emitiendo todo tipo de videos y entrevistas a los candidatos de Ciudadanos durante la última campaña electoral para las elecciones municipales.

Alcalà Alcossebre Televisió ha retransmitido durante años los principales eventos del pueblo, como los carnavales o los pasacalles, aunque en los últimos tiempos la programación ha decaído y con la pandemia de la COVID-19 ha quedado "en stand by", asegura a eldiario.es el director de la cadena local.

Ximo Zaragoza, conocido popularmente en su localidad como Matacorders, es administrador único de dos empresas dedicadas a la producción audiovisual. El concejal de Ciudadanos se definía en una suerte de video electoral en su televisión como "periodista y productor audiovisual". "He estado en muchos países y en muchos continentes pero ahora desde hace unos 15 años no salgo de las paredes del término [municipal]", cuenta Zaragozà.

Alcalà Alcossebre Televisió nació en 2007, el año en que su director entró de concejal en el Ayuntamiento como independiente. Fue su aportación al pueblo: "montar una emisora de televisión y es una realidad, la disfrutamos desde hace 12 años", dice Zaragozà en su cadena. En las siguientes elecciones del 2011 se quedó fuera del consistorio pero cuatro años más tarde volvió a ser elegido concejal por Ciudadanos. En las últimas municipales renovó su asiento.

El Gobierno, en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís Carles Mulet, recuerda que la competencia sancionadora en el caso de las televisiones y radios pirata corresponde a las Comunidades Autónomas, según la doctrina del Tribunal Constitucional. Las facultades de inspección y sanción "prevalecen sobre las competencias del Estado para el control y sanción de estaciones piratas de comunicación audiovisual", asegura el Gobierno.

El Ejecutivo avala que "en este caso particular", en referencia a Alcalà Alcossebre Televisió, "no se produce ninguna causa de especial protección del espectro radioeléctrico porque esta emisión no provoca interferencias ni supera los niveles de exposición en zonas donde permanecen habitualmente personas".

El concejal naranja y productor audiovisual destaca que sus emisiones "no interfieren nada, al igual que otras emisoras que no tienen licencia". "Al no molestar hace años que están en un limbo", agrega Zaragoza.

La Generalitat Valenciana desarrolla funciones de inspección, con escasez de recursos, en aquellos expedientes iniciados por una denuncia. Mientras que el Estado tiene competencias sobre el espectro radioeléctrico (actúa si afecta a terceros), el gobierno autonómico ostenta la competencia sobre la emisión por parte de las empresas, explican fuentes de la Generalitat, que recuerdan que estas televisiones sin licencia no operan en un limbo ni en la alegalidad sino en la ilegalidad.

El senador Carles Mulet repreguntó al Gobierno tras la respuesta inicial. Mulet recuerda que Alcalà Alcossebre Televisió "no tiene otorgada ninguna concesión de espectro, por lo que tampoco puede tener proyectos técnicos aprobados". "No tiene por tanto ninguna autorización para emitir en TDT, emite en el canal 36 desde el emplazamiento del Alto del Bartolo", añade el senador de Compromís.

El periodista y productor audiovisual defiende que el senador Carles Mulet "me tiene manía porque le di voz a una persona que es detractora suya" aunque asegura que en su televisión puede salir todo el mundo, incluido, si se terciara, el político de Compromís. "Las televisiones locales son un negocio ruinoso, no conozco a nadie que se haya hecho rico", apostilla Zaragoza.