La gràfica continua pujant: creixen un 22% els positius i un 16% els morts amb coronavirus en territori valencià

Quan s'aconseguirà el pic de la corba de contagis per coronavirus a partir del qual els casos començaran a descendir? És la gran pregunta per a la qual de moment no hi ha una resposta clara i concreta.

Fins ara, per les dades oferides aquest dijous per la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la Comunitat Valenciana la gràfica continua en augment. Així, en les últimes 24 hores s'han registrat 584 nous positius el que eleva la xifra total a 3.200, un 22,3% més que aquest dimecres.

La xifra de morts amb el COVID-19 arriba ja als 167, un 16% més en tan sols 24 hores. La xifra d'altes, no obstant això, continua sent baixa perquè la malaltia requereix d'almenys 15 dies per a la seua curació. Així, ascendeix 57, és a dir, 13 més que aquest dimecres.

Dels 3.200 positius, 1.278 estan hospitalitzats, 230 d'ells en la Unitat de Cures intensives (UCI). Sobre aquest tema, Barceló ha comentat que fins ara s'ha derivat a 77 pacients a hospitals privats.

Quant al personal sanitari afectat pel virus, són ja 551 els casos confirmats, un 17,2% del total, i d'ells huit estan en l'UCI. La consellera ha informat que fins ara s'ha procedit a la contractació de 1.850 professionals sanitaris per a afrontar la crisi.

Inspeccions en residències

Sobre les residències de gent gran amb casos confirmats de coronavirus, han passat de les 45 registrades aquest dimecres a 49, de les quals sis estan a Castelló, 13 a Alacant i 30 a València. En total hi ha 221 residents i 67 treballadors infectats, més altres 407 en quarantena.

El número de morts en residències s'eleva a 44, tres més que aquest dimecres. D'ells, un pertany al centre de Morella a la província de Castelló; 26 al d'Alcoi, dos al de la Vila Joiosa i dos al de Petrer a Alacant; i nou a Torrent, un a Moncada, un a Alaquàs i un altre a València ciutat.

Barceló ha anunciat que des d'aquest dijous 83 inspectors (29 a Alacant, 41 a València i 13 a Castelló) pentinaran els 285 centres de persones majors públics i privats en els quals encara no s'ha produït cap contagi per a comprovar que es compleixen tots els protocols de seguretat i prevenció.

Sobre la remesa de 6.000 tests ràpids que el president, Ximo Puig, va anunciar que arribarien aquest dimecres, Barceló ha reconegut que en aquests moments desconeixen quants i quan arribaran, encara que ha matisat que han rebut una xicoteta quantitat que s'ha destinat al personal sanitari i soci sanitari principalment.

La consellera ha comentat que aquest cap de setmana arriba el segon avió procedent de la Xina amb més material de protecció. Sobre aquest tema, ha explicat que si algun departament té mancances ha de comunicar-les. Barceló ha afegit que els problemes de subministraments s'estan donant en tota Espanya i en tota Europa.

Com a exemple ha afirmat que la Unió Europea va anunciar el 4 de febrer una compra centralitzada de material que no es va poder dur a terme pel tancament de fronteres decretat a la Xina, entre altres motius.