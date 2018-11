La contratación de programas de À Punt fue demasiado valorativa, según la Sindicatura

La Sindicatura de Cuentas considera que la selección de los programas de À Punt durante los primeros meses se hizo de forma demasiado valorativa. El órgano que dirige Vicent Cucarella ha emitido este miércoles el informe de auditoría de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), en el que afea a la dirección del ente algunos aspectos sobre la contratación y falta de información.

Sobre los expedientes revisados sujetos a la ley de contratos del sector público, la Sindicatura señala que en dos de ellos "los criterios determinantes de la adjudicación han sido los valorados mediante juicios de valor". Sin embargo, critica "estos criterios no están bastante detallados ni ponderados en los PCAP, puesto que no se indica el mecanismo ni los parámetros que determinarán el cálculo de las puntuaciones sino que es en el informe técnico de valoración donde se recoge la puntuación de cada uno". Además, señala, uno de los contratos revisados incurre en causa de nulidad porque el adjudicatario no acreditó su solvencia.

Sobre la compra y producción de programas de radiodifusión, la Sindicatura afea varias cuestiones a la Corporación. El Consell Rector aprobó en junio de 2017 la norma que regula los procesos de selección y contratación para los primeros programas que escucharían los oyentes de la nueva radiotelevisión. "Después de analizar las normas del procedimiento, podemos concluir que no regulan bastante los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como de la oferta económicamente más ventajosa. La norma carece así mismo de una regulación concreta para otros aspectos importantes sobre estos contratos, entre los cuales podemos destacar las garantías que se tienen que exigir para los pagos anticipados", señala el informe.

La valoración, comprueba la Sindicatura, no es automática, a través de fórmulas, "sino que se realiza mediante juicios de valor sin especificarse el método que hay que utilizar". En los expedientes revisados figuran los informes de valoración, pero estos "ni están datados ni identifican las personas que los realizaron". Las valoraciones, además, "no están motivadas, y únicamente consta la puntuación de cada criterio". Por ello "no es posible comprobar la concurrencia de objetividad en las valoraciones realizadas, ni es aceptable su falta de motivación".

En ninguno de los expedientes se ha observado totalmente "el artículo 10 de la norma interna que requiere que el contratista declaro de manera expresa e inequívoca, antes de formalizar el contrato, la capacidad, la solvencia técnica, que reúne las condiciones de productor independiente y la no vinculación con la CVMC o la SAMC". En concreto, dice la auditoria, ninguno de los tres adjudicatarios ha acreditado que disponga de los recursos económicos suficientes para llevar a cabo la ejecución de la contratación.

En las advertencias, la Sindicatura afea que la CVMC no disponga de un registro de entrada de facturas "y esto dificulta verificar la fecha de presentación por los acreedores y proveedores, necesaria para hacer el cómputo del plazo de pago". Sobre el apartado de personal, el organismo resalta que los expedientes revisados no estaban completos ni actualizados. "Se recomienda que se adoptan las medidas oportunas para resolver esta circunstancia", añade.

Advierte además que, a fecha de realización del informe, el Consell Rector no había realizado la evaluación anual de la directora general de la SAMC, prevista en el contrato de alta dirección firmado el 9 de marzo de 2017. Se recomienda que esta evaluación anual se practico durante los primeros meses de cada ejercicio, dice la sindicatura.

Los gastos de personal de la CVMC del ejercicio 2017 comprenden 20.138 euros en concepto de retribuciones, dietas e indemnizaciones meritadas por la directora general de la SAMC, Empar Marco, desde el 9 de marzo de 2017 hasta su incorporación a la dicha sociedad el 11 de julio.