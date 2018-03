Podemos recurre el archivo de la causa por el presunto cobro de comisiones en las prótesis de Ribera Salud

Podemos ha presentado recurso de forma contra el archivo de la causa que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a través de la plataforma de compras B2B de las prótesis de Ribera Salud. La formación afirma que el sobreseimiento provisional que ha dictado el Juzgado de Instrucción nº4 de València resulta "totalmente improcedente, por cuanto menos, existen serios, importantes y contundentes indicios sobre la posible comisión de un delito de corrupción en los negocios", pidiendo así que se acuerde "la continuación de la causa" y que se tome "declaración en calidad de investigados" a los fundares y administradores mancomunados de B2B, como también solicitó el Ministerio Fiscal.

Así se explica en el escrito que los administradores crearon la mercantil B2B Salud S.L. "a fin de dar una apariencia de legalidad al cobro de comisiones (hecho reconocido por todos los testigos(...)) de los distintos proveedores de los hospitales públicos gestionados de forma privada por Ribera Salud S.A.".

Destacan que testigos como el subdirector de compras del hospital de la Ribera, señaló directamente a una de las personas que se solicita investigar "como la persona que exigía el pago de comisiones para poder ser proveedor de los hospitales gestionados por Ribera Salud S.A.". Afirmando además que "constituyó una mercantil para facturar, y así dar apariencia de legalidad a las comisiones" y que esta misma persona sealada "cobraba directamente las comisiones".

Sobre el delito de corrupción en los negocios el recurso presentado por Podemos cuestiona la afirmación hecha por el tribunal de que "la adquisición de las prótesis no depende de la central de compras B2B, sino que son los propios profesionales de la medicina quienes prescriben la prótesis que consideran adecuada". Así en el escrito se apunta más arriba en el proceso afirmando que "ningún criterio médico se siguió a fin de seleccionar los proveedores con los que se iba a trabajar a partir de junio del año 2015, siendo el único criterio el estrictamente económico, pero no en el sentido abaratar costes para la Administración sino en el sentido de el criterio consistía en determinar qué proveedores estaban dispuestos a pagar un porcentaje determinad de comisión".

Explican que con la adquisición de la mayoría accionarial del Hospital de la Ribera tras comprar Ribera Salud la parte de Adeslas, B2B se quedó como única central de compras. Pero además se acepta que se trabajase en una reducción de ofertas para una mayor operatividad de logísitca reduciéndose a un total de 5 ó 6 proveedores, pero que finalmente esta se quedó en 2, "y dicha reducción no tiene ya ninguna justificación logística, operativa o médica. La única justificación se reduce al hecho de seguir trabajando única y exclusivamente con los proveedores que estaban dispuestos a pagar la comisión que era exigida" por los administradores de la mercantil, según se destaca en el recurso.

También se señala en el documento un testigo aseguró que, basándose en su experiencia laboral en el Hospital de la Ribera, consideraba que "podría haber unos incrementos, no recogidos en ningún sitio, y que eran pagados a Ribera Salud de forma no muy clara o incluso no muy legal, consistiendo en unos pagos de alrededor de un 15 por ciento, en concepto de comisión, en los contratos de servicios, como catering, limpieza, seguridad, mantenimiento, obras, etc...y que eran pagados directamente a la cúpula de Ribera Salud".

Concluye de este modo el recurso de podemos que "nos encontramos ante el cobro de comisiones puras y duras que eran exigidas y que consistían en importantes descuentos sobre los precios pagados por la Consellería".