Convent Jerusalem, millor falla de València amb el seu imponent bosc de dues cares

La falla de Convent Jerusalem-Matemàtic Marzal s'ha fet amb el primer premi de la Secció Especial de les Falles de València 2018 amb l'imponent i colorit bosc de dues cares que l'artista Pere Baenas ha plantat per al 125 aniversari de la comissió, sota el lema 'Per naturalea'.

Convent, que ja va guanyar el premi a la millor falla infantil en 2017, recupera dos llocs i torna a guanyar cinc anys després, al capdavant d'un podi que completen Cuba-Literat Azorín i Monestir Poblet-Aparicio Albiñana -última guanyadora- en segona i tercera posició. El quart lloc ha recaigut en la Plaça del Pilar i el cinquè en Na Jordana, que s'ha fet amb el màxim guardó en Enginy i Gràcia.

Així ho ha anunciat el president de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, passades les 21.15 hores d'aquest divendres, després de la deliberació del jurat i els premis de totes les seccions.

El monument de Baenas, el més car amb un pressupost de 200.000 euros, destaca pel seu volum i per mostrar les dues cares d'un bosc: una alegre, colorida i assossegada i una altra més agressiva i fantasiosa, a la qual s'accedeix per un pont en el centre de la creació.

En la primera, l'atenció se centra en les figures que coronen la falla, les d'un rei i una princesa recolzada, al costat dels habitants del bosc i l'escena d'una mainadera explicant un conte a uns xiquets.

L'altra part canvia el to i està dominada pel tronc d'un arbre amb rostre enfadat i ulls injectats en foc, enmig de flames i operaris amb serres a manera de crítica a la desforestació. Completen la composició una anciana sàvia i gran quantitat d'animals i plantes.

Puig, Oltra, Puigdemont i Trump

El contrast de 'Per Naturalea' també ha deixat espai per a la política, amb ninots de valencians com el president i la vicepresidenta de la Generalitat, Ximo Puig i Mónica Oltra, "els guerrers de L'Albufera", navegant sobre cignes per a aconseguir un millor finançament autonòmic. A nivell local s'ha sumat a la falla l'alcalde, Joan Ribó, amb un gran mall.

També hi ha ninots d'un pastor, que no és un altre que l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras, i un gos que arreplega a les ovelles i té el cap de l'expresident Carles Puigdemont.

Pere Baenas ha mirat a l'altre costat del toll per a plantar una figura del president d'Estats Units, Donald Trump, amb el tors al descobert, rostre amenaçador, bandera nord-americana en la mà i una gran arma al muscle.

Cuba i l'Antiga completen el podi

Amb tots aquests ingredients, l'artista faller ha retornat el premi gran a Convent Jerusalem-Matemàtic Marzal, que no guanyava des de 2013, i al llarg dels seus 62 anys especialment suma 14 primers guardons. Es tracta de la dissetena falla que Baenas planta en aquesta secció.

La segona posició dels premis 2018 és per a Cuba-Literat Azorín, amb la falla 'Filtres' de Vicente Martínez Aparici que capta l'atenció pel seu fort color. Li segueix la guanyadora de l'any passat, la coneguda com L'Antiga de Campanar, pel seu parc d'atraccions 'Arre, unicorn, arre! ideat per Carlos Carsí.

Després del podi, els premis han anat a parar a la Plaça del Pilar (4º), amb els set pecats capitals de Paco Torres, i la 'Llibertat' del guerrer de Na Jordana (5º), d'Antonio Pérez Mena.

Els quatre últims llocs són per a Sueca-Literat Azorín (6º), Regne de València-Duc Calàbria (7º), Almirall Cadarso-Conte Altea (8º) i, finalment, Exposició-Misser Mascó (9º).

Enginy i gràcia i experimental

Na Jordana salta del cinquè al primer lloc en els guardons d'Enginy i Gracia, en una llista que completen Monestir Poblet-Aparicio Albiñana i Cuba-Literat Azorín, en segona i tercera posició, respectivament.

Quant als premis de la Secció Experimental, el jurat ha distingit, en aquest ordre, a les falles Borrull-Socors, Castielfabib-Marquès de Sant Joan, Ripalda-Beneficència-Sant Ramon, Jesús Morante i Borràs Caminot, Lepanto-Guillem de Castro, Vil·lanova de Castelló-Horticultor Galán, Tres Camins-Pinedo, Misser Rabassa-Poeta Maragall, Jesús i Burjassot-Carretera de Paterna.