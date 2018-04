Màgia, humor, teatre infantil, circ: 64 activitats i 400 artistes prendran els Pobles de València

Amb l’objectiu de descentralitzar i democratitzar la cultura, la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València llança la segona edició de ‘Cultura als Pobles’, que se celebrarà del 4 de maig al 10 de juny i que acosta les activitats culturals als Pobles de València.

La iniciativa s’ha presentat este matí al Saló de Cristall del consistori per la regidora de Patrimoni i Recursos Cultural, Glòria Tello, i la regidora de Pobles de València, Consol Castillo, que han estat acompanyades pels alcaldes i les alcaldesses dels 18 Pobles de València.

Este projecte oferix una programació cultural que dóna protagonisme als diferents espais de la ciutat. L’any passat, en la seua primera edició, "va tindre una molt bona acollida", ha dit la regidora Glòria Tello, i, per això, "enguany hem volgutno no més continuar sinó incrementar la programació".

Així, hi haurà 20 activitats culturals més que en 2017, el que suposarà un total de 64 activitats, i s’ha incrementat també la partida pressupostària, fins a arribar als 91.976,63 euros.

A més d'incrementar-se el pressupost de la contractació d'activitats culturals, s'ha

incorporat l'import corresponent a la contractació de la producció i l’equipament

tècnic a fi d'oferir la màxima qualitat en totes les representacions.

"Este ajuntament està sensibilitzat amb els Pobles de la ciutat i amb la necessitat d’acostar la cultura a la ciutadania. La nostra intenció és que el projecte es consolide i que continue en pròxims anys", ha exposat Tello.

"‘Cultura als Pobles’ és un projecte que vam idear ja no sols perquè la cultura ha de ser un dret per a tota la ciutadania —ha continuat la regidora—, sinó també perquè volem fomentar el consum cultural i que les persones que visquen més allunyades del centre no ho tinguen més complicat per a accedir a activitats culturals".

Per la seua banda, la regidora de Pobles de València, Consol Castillo, ha posat en valor esta iniciativa “que vol que tots els ciutadans de València, visquen en el nucli consolidat del centre o en les poblacions que hi ha distribuïdes pel nostre terme, tinguen la possibilitat d’accedir a la cultura".

Una cultura que queda reflectida tant en les activitats infantils com en les activitats adreçades al públic més adult, i que poden ser des de musicals fins a teatrals o literàries.

"Pensem que açò és un punt de partida, no un punt d’arribada —ha dit Castillo—, però en esta segona convocatòria pensem que quan finalitze podrem fer una avaluació per a poder incrementar l’oferta de cara a anys futurs".

Programació més àmplia

Després de l’experiència de 2017, la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals ha decidit atorgar major rellevància a la iniciativa incorporant un major nombre d'artistes i ampliant la seua programació, tant en nombre com en tipus d'activitats oferides.

En concret, l'edició de 2018 compta amb 20 activitats culturals més i quasi duplica el nombre d'artistes participants, així es passa d'oferir dues activitats en cada Poble en 2017 a oferir tres activitats enguany.

A més, en l’edició de 2018 actuaran 400 artistes enfront dels 225 de 2017. Per al disseny de la programació s'ha tingut en compte la valoració dels alcaldes i les alcaldesses dels diferents Pobles amb l'objectiu d'adaptar-les a lesseues preferències.

Dins de les activitats programades s'inclou la màgia i l'humor, el teatre infantil, l'animació teatral, la música clàssica, el circ, els monòlegs, els contacontes, la poesia, el cinema, els jocs populars, els tallers tradicionals i de dansa, les marionetes, la música de banda i el projecte de recerca Pobles en Peu d’Art, un procés de creació col·laborativa centrat en la comunitat i en el seu espai territorial i simbòlic, el poble.

Massarrojos, Benifaraig, Borbotó, Carpesa, Poble Nou, Cases de Bàrcena, Mauella, Benimàmet, Beniferri, Castellar-L’Oliveral, Forn d’Alcedo, Faitanar, La Torre, Pinedo, El Saler, El Palmar, El Perellonet i La Punta són els 18 pobles que podran gaudir de la programació dissenyada per a esta ocasió des de l'Àrea deCultura.

L'objectiu és que estos 18 pobles participen i facen propi este projecte, que engloba més de 60 activitats.

Per segon any, en esta iniciativa col·labora l'EMT, el Palau de la Música i la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València COSOMUVAL. L'EMT col·labora amb un concurs dins de la marató fotogràfica del projecte Pobles en Peu d’Art i amb la promoció de la iniciativa en els seus autobusos.

Per la seua banda, el Palau de la Música i la coordinadora de bandes COSOMUVAL donen suport a la promoció de la música de banda dins d’esta campanya cultural.