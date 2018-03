Reyes Martí, una dona regna en el temple de la pirotècnia a València

En un mes marcat per les reivindicacions feministes, que va tenir com a punt culminant les mobilitzacions del passat 8 de març amb centenars de milers de persones en el carrer, una dona s'ha convertit en una de les principals protagonistes de les Falles de València.

Es tracta de la pirotècnica Reyes Martí, que ha disparat la mascletà a la Plaça de l'Ajuntament d'aquest dilluns -tradicionalment disparava el dia de la Dona-, ha sigut la primera dona a protagonitzar la Nit del Foc del passat diumenge 18 de març i serà la responsable de la cremà d'aquest dilluns, 19 de març, de les falles municipals (infantil i gran).

La pirotècnia de Borriana, que aquest dilluns ha protagonitzat la mascletà del dia gran de les Falles, va disparar en la matinada del passat diumenge a aquest dilluns un espectacle nocturn que va servir de preludi a la festa de Sant Josep. Martí va cremar més de 1.200 quilos de pólvora per a dibuixar en l'estavellat cel valencià un clàssic castell de focs artificials "molt valencià", com reconeixia la pròpia pirotècnia en declaracions a Radio Valencia.

En total, divuit minuts de castell de focs artificials amb un final "apoteòsic, d'aqueixos que se't queden gravats en la retina". Quant a la mascletà, reconeixia la castellonenca que és tot un honor "i tot un repte", en tant que aquesta disparada suposa el colofó a quasi un mes de mascletades a la Plaça de l'Ajuntament.

Martí es mostrava en l'entrevista concedida a la Cadena Ser "encantada" que hi haja més dones en el món de la pirotècnia, "un ofici molt sacrificat".

Recompensa a una trajectòria

L'empresa Pirotècnia Martí "veu recompensada una gran trajectòria ascendent en la catedral de la pólvora, que ja li va valdre l'any passat la seua entrada amb la seua primera mascletà en la setmana fallera i el seu primer castell", reconeixia fa unes setmanes el regidor de Cultura Festiva Pere Fuset, qui recordava que la pirotècnica castellonenca "en 2017 ja va disparar una gran mascletà fallera el dia 18 de març deixant a altres dones pirotècniques, pel seu simbolisme, el 8 de març, Dia Internacional de la Dona".

Segons Fuset, el gran públic de l'art pirotècnic valencià estava desitjant que se li donara l'oportunitat a Reyes Martí i el seu equip de disparar la seu mascletà en la setmana fallera i estrenar-se amb un castell i considera que la seua elecció ara per a les grans cites de 2018, que es mantenen en pack, "és coherent amb els resultats, esforços i capacitat tècnica demostrada per a assumir el repte en unes dates tan complexes per al sector pirotècnic".