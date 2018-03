Segon atac homòfob en poques hores contra falles igualitàries a València

Si fa poques unes hores la falla l'Amistat de València denunciava un atac vandàlic i homòfobo contra una parella de ninots del mateix sexe que apareixien besant-se, ara li ha tocat el torn al monument infantil de la comissió Alta-Sant Tomás, en el barri valencià de El Carme, que també ha sigut víctima d'un nou atac de caràcter homòfob, tal com ha denunciat aquest divendres el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, a través del seu compte de Twitter.

Tota la meua solidaritat a la falla infantil del Carrer de Dalt - St. Tomas dedicada a la diversitat i igualtat sexual que esta nit ha sigut destrossada per complet. Pareix que l'homofòbia no suporta les #falles inclusives. pic.twitter.com/Ui2TXTKScG — Pere Fuset (@perefuset) 16 de marzo de 2018

La falla, obra de l'artista Marc Martell (Víctor Valero), té per lema 'Diferents', és de temàtica LGTBI i tracta sobre la diversitat i igualtat sexual. Pel que sembla, la passada matinada va ser objecte d'actes vandàlics. Fuset ha mostrat la seua "solidaritat" amb la comissió després que el monument haja sigut "destrossat per complet". "Sembla que l'homofòbia no suporta les falles inclusives", ha dit el regidor de Compromís.

Aquest nou atac es produeix poques hores després del que va ser objecte la falla República Argentina-Doctor Pallarés Iranzo, obra de l'artista Cristian Carrasco. "El ninot ha sigut destrossat en un atac homòfob, destrossant també la il·lusió de la comissió infantil. #StopHomofobia", denunciaven des de la comissió.

"No hi ha explicació perquè en ple segle XXI seguisquen passant aquestes coses. Destrossar el treball fet per a reivindicar els drets de les totes les persones i la il·lusió d'uns xiquets que havien vist el ninot amb total normalitat. En aquesta societat ja no cap l'homofòbia", sentenciava Carrasco.

Premi a la falla més inclusiva i més igualitària

Es dóna la circumstància que l'Ajuntament de València, per mitjà de la regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, atorga enguany per primera vegada uns premis que reconeixen el treball en matèria d'igualtat i inclusió en les Falles, uns premis dotats amb la quantitat de 7.000 euros per als guanyadors.